La météo se déchaîne dans le sud-ouest du Québec ; les pluies drues et les vents forts privent d’ailleurs présentement plus de 70 000 clients d’Hydro-Québec de courant.

Chloé Bourquin La Presse

THOMAS EMMANUEL CÔTÉ La Presse

Selon des images qui ont circulé en ligne, une possible tornade aurait aussi été aperçue près de Rigaud, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à quelques kilomètres de la frontière ontarienne. Ce serait la première de l’année dans la province.

Environnement et Changement climatique Canada a d’ailleurs émis une alerte de tornade plus tôt dans la journée pour un large secteur qui couvre une partie du sud-ouest du Québec.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En plus de l’alerte de tornade, un avis de veille d’orages violents est également en vigueur pour une grande partie de la province.

Sa zone correspond à un important corridor diagonal, qui s’étend de Thurso au sud-ouest, jusqu’au lac Taureau, au nord-est, s’arrêtant tout juste au nord de Saint-Jérôme. Cette zone inclut notamment toutes les villes le long de la route 117 et de l’autoroute 15 entre Prévost et Mont-Tremblant, dans les Laurentides, ainsi que des localités comme Saint-Donat et Saint-Michel-des-Saints, dans Lanaudière.

Consultez l’avis

CARTE TIRÉE DU SITE DU GOUVERNEMENT DU CANADA En jaune, la zone en veille d’orages violents. En rouge, la zone en alerte de tornade. Dernière mise à jour à 17 h.

Environnement et Changement climatique Canada recommande de s’abriter immédiatement en cas de phénomène météorologique menaçant – la foudre tuant et blessant des Canadiens chaque année, indique-t-il.

La grêle peut endommager les biens et induire des blessures, et les très fortes rafales peuvent causer des dommages (arbres déracinés, véhicules emportés hors de la route, etc.), tandis que les pluies torrentielles peuvent provoquer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.

En cas de tornade en particulier, il préconise de s’abriter dans un bâtiment solide, à l’étage le plus bas et de se tenir loin des fenêtres et des murs extérieurs.