Des discussions ont cours, lundi, entre Québec et la FTQ, pour tenter d’aplanir les obstacles qui sont survenus et qui font que l’organisation syndicale ne veut pas signer les textes des conventions collectives dans la santé tels que soumis.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ce sont les deux grands syndicats affiliés à la FTQ qui ont des membres dans la santé, soit le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Syndicat québécois des employés de service (SQEES), qui ont décelé des distorsions entre ce qui avait été convenu aux tables de négociation, selon eux, et les textes soumis par Québec avant de procéder aux signatures des conventions collectives.

Vendredi dernier, la FTQ avait fait savoir qu’elle ne signerait pas les textes des conventions tels que soumis par le gouvernement du Québec.

Le SQEES et le SCFP ont confirmé, lundi, que les discussions se poursuivaient avec le comité patronal de négociation pour tenter de régler ce désaccord. Le SCFP rapportait que les discussions avaient lieu dans un « mode constructif » et qu’il espérait parvenir à une entente « d’ici la fin de la semaine ».

La FTQ faisait partie du front commun intersyndical avec la CSN, la CSQ et l’APTS. Pour le moment, il semble que les écueils décelés par la FTQ ne touchent que le secteur de la santé.

Du côté de la CSN, ses deux fédérations dans la santé, soit la FSSS et la FP, ont finalisé leurs textes. On rapportait lundi qu’il n’y avait plus d’obstacle à la signature.

À l’APTS, où il y avait encore des accrocs vendredi, la situation a été réglée depuis. « Au cours des dernières heures, votre équipe de négociation est parvenue à résoudre les problématiques qui subsistaient dans les textes proposés par la partie patronale », a fait savoir l’Alliance dans un message à ses membres, samedi.