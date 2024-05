La pénurie de personnel dans certains établissements de détention du Québec empêche bien souvent les détenus de voir leurs proches

À l’Établissement de détention de Montréal, connu sous le nom de prison de Bordeaux, les visites des proches, les fins de semaine, n’ont jamais repris depuis mars 2020. Le manque de personnel entraîne aussi l’annulation de maintes sorties à l’extérieur pour les détenus, de plus en plus confinés dans leur cellule. Et ce, au moment où le nombre de décès « de cause indéterminée » dans les centres de détention du Québec représente plus du quart de tous les décès.

Même en semaine, dans plusieurs prisons du Québec, les visites des proches sont aussi fréquemment annulées, souvent à la dernière minute.

L’isolement grandissant des prisonniers est dénoncé de toutes parts – y compris par le Protecteur du citoyen, qui parle de « droits brimés » des prisonniers, à plusieurs égards.

Sophie Maury, directrice de Relais-Famille – organisme qui soutient les proches de personnes judiciarisées –, explique que c’est la croix et la bannière pour les proches.

À la prison de Rivière-des-Prairies, ça ne répond pas au numéro que doivent composer les proches pour s’inscrire et obtenir une visite, souligne-t-elle. À celle de Sorel, impossible aussi d’obtenir la ligne.

Et quand une visite est finalement programmée et autorisée, elle est ensuite fréquemment annulée. Il arrive que le comportement du détenu soit en cause, mais très souvent, la raison se trouve plutôt du côté du manque de personnel, dit Sophie Maury.

« Certaines familles font deux heures de route, certains ont dû prendre un jour de congé, en vain : quand tout est annulé à la dernière minute, tout le lourd processus doit être repris. »

À la prison d’Orsainville, à Québec, des familles restent pendant des semaines sans nouvelles de leur proche incarcéré « en raison de téléphones brisés », note aussi Mme Maury.

Le ministère de la Sécurité publique a confirmé à La Presse qu’à la prison de Bordeaux, il y a suspension des visites depuis la mi-mars 2020, les fins de semaine.

« La situation est réévaluée périodiquement et des plages horaires de visites et de visiovisites seront offertes dès que possible », fait valoir par courriel la Sécurité publique.

« Une importance majeure »

Dans son dernier rapport annuel, le Protecteur du citoyen a dénoncé les annulations des visites au parloir et des visites par application mobile. « Il est bien connu que le maintien des contacts avec des proches revêt une importance majeure pour les personnes incarcérées », peut-on lire.

Les cas d’annulation « pénalisent tout autant les personnes incarcérées que leurs proches, dont des enfants », peut-on lire.

Et cela, c’est sans parler des sorties à l’extérieur dans la cour, souvent abrégées ou annulées pour les détenus.

Le manque de personnel fait en sorte que les détenus sont souvent confinés à leur cellule 23 heures sur 24. Me Gary Martin, avocat en droit criminel

« Mais qui s’en soucie ? », demande Me Gary Martin, soulignant pourtant que la façon dont on traite les détenus « est le reflet de la société ».

Cela aussi, le Protecteur du citoyen l’a dénoncé. « Sauf exception, toute personne devrait se voir accorder un minimum quotidien de deux heures à l’extérieur de sa cellule. Or, le Protecteur du citoyen a constaté que des personnes ont été maintenues dans leur cellule plus de 24 heures, parfois jusqu’à 36 heures de suite. »

Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN), explique que selon ses calculs, il manque au Québec quelque 300 agents de la paix, une situation causée en partie par les quelque 200 congés actuels liés à des accidents de travail.

Une « opacité des pratiques correctionnelles »

Catherine Chesnay, professeure à l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal, note que le problème avec l’isolement administratif (lié aux pénuries de personnel) vient aussi du fait qu’il échappe à toute reddition de comptes. « Il n’est pas comptabilisé, pas réglementé. »

Cela fait partie de « l’opacité des pratiques correctionnelles » et du manque de transparence qu’elle a pu constater en préparant son étude Décès dans les prisons provinciales : état des lieux, publiée en 2024.

Pour réussir à obtenir des données, qui sont pourtant hautement d’intérêt public, relève-t-elle, « cela a été épique ».

Ce que Catherine Chesnay a découvert, c’est qu’il y a eu une augmentation nette de 87 % du taux de décès en 13 ans dans les prisons du Québec.

Plus troublant encore, à ses yeux, « les décès classés comme morts naturelles représentent 33 % des décès », tandis que les décès « de cause indéterminée », eux, représentent 28 % de tous les décès.

Cela lui apparaît d’autant plus anormal que le coroner fait nécessairement enquête et que la cause est ultimement identifiée.

« Cette proportion est préoccupante et révélatrice du manque de surveillance et de suivi du phénomène des décès dans les prisons provinciales. »

Lynda Khelil, porte-parole de la Ligue des droits et libertés, réclame du gouvernement du Québec la mise en place d’une « commission d’enquête publique pour procéder à un examen de l’ensemble du système carcéral québécois. […] Les autorités carcérales ont l’obligation de respecter les droits des personnes incarcérées en tout temps ».