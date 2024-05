3 articles Actualités

Centres jeunesse et foyers de groupe de la DPJ De plus en plus de mesures de contention ou d’isolement

Aux quatre coins du Québec, le recours aux mesures de contrôle, comme l’isolement ou la contention, sur des jeunes hébergés en centres jeunesse et en foyers de groupe est en hausse, révèlent des données obtenues par La Presse. Reportage terrain et explications d’Ariane Lacoursière et de Caroline Touzin.