Un carambolage impliquant cinq véhicules a fait plusieurs blessés à Boucherville, lundi après-midi. Aucune vie n’est cependant en danger.

Thomas Emmanuel Côté La Presse

Vers 15 h 30, plusieurs véhicules sont entrés en collision à Boucherville, à l’intersection du chemin de Touraine et de la rue de Lorraine, dans un secteur peu peuplé, en bordure de l’autoroute 30.

Selon les informations du Service de police de l’agglomération de Longueuil, un camion et une voiture ont effectué des tonneaux et se sont retrouvés dans le fossé. Les policiers ignorent toujours les circonstances et les raisons de l’accident.

Le chemin de Touraine sera fermé dans les prochaines heures entre les rues de Montbrun et de Lorraine.