Discours du premier ministre français « La laïcité est la condition de la liberté », déclare Gabriel Attal

(Québec et Ottawa) Le premier ministre français Gabriel Attal a livré un discours passionné jeudi à Québec en faveur de la protection du français et de la laïcité comme étant une « condition de la liberté », égratignant du même souffle ceux qui voudraient « la détourner [et] faire croire qu’elle est une forme d’arme antireligion ».