À 15 h 22, les micros se sont tus, les écrans géants se sont éteints. « Mettez vos tuques, on se revoit bientôt », a lancé l’animateur André Robitaille à la foule rassemblée dans le stationnement de l’ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic. Les têtes lunettées se sont alors tournées vers le sud-ouest. Spontanément, tout le monde s’est mis à chuchoter.

La lumière du Soleil, tellement vive et crue depuis le début de cette journée cosmique, avait chuté en intensité. Une étrange lumière blafarde était tombée sur le stationnement, alors que dans le ciel, l’astre semblait briller comme si de rien n’était. « C’est moins chaud, hein ? », a lancé Marc Laurin. Ses voisins ont opiné de la tête. Des manteaux ont été enfilés, des fermetures éclair ont été remontées.

Il ne restait qu’une ligne de croissant de Soleil. Elle s’amincissait au fil des secondes. Parfois, des cris de joie de spectateurs, incapables de contenir ce flot d’émotions, retentissaient dans le silence. Bientôt, il n’y eut que des miettes de lumière visibles derrière les lunettes.

Et soudain, une clameur est descendue comme une vague du sommet de l’ASTROLab pour gagner tout le stationnement. Le Soleil est finalement disparu, les lunettes sont tombées. Et les éclipsards, stupéfaits, ont vu dans le ciel une bille noire cerclée de feu, entourée de planètes et d’étoiles. Exactement comme ils s’y attendaient, exactement comme on le leur avait expliqué, exactement comme le racontaient celles et ceux qui avaient déjà assisté à ce spectacle solaire.

Sauf que… « on a beau le savoir… je ne m’attendais pas à ça ! », a dit Marc-André Roux, encore étonné.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’éclipse totale vue du mont Mégantic

À ses côtés, sa fille Sarah-Maude, son fils Félix ainsi que Jérémy Leduc avaient du mal à trouver les mots. « Je ne sais pas si c’est le froid, mais je tremblais ! », a dit Sarah-Maude.

Autour d’eux étaient rassemblés 2500 heureux détenteurs de billets qui tenaient à assister au spectacle dans la capitale de l’astronomie, au parc national du Mont-Mégantic. L’obscurité s’est faite pendant 3 minutes et 28 secondes.

Farid Gharibeh, guide animateur à l’ASTROLab, a perdu toute contenance et bondissait de joie. Littéralement. « C’était le climax d’une préparation très technique, et j’ai été submergé d’émotions », a-t-il expliqué. « Je m’attendais à comprendre le phénomène, l’analyser et… ohhhhh ! Mon cerveau n’a même pas eu le temps de réagir. Je m’attendais à voir Jupiter, Vénus et… ohhh… elles étaient là ! »

« Ça fait cinq ans que je travaille ici et qu’on fait monter les attentes, a renchéri sa collègue Maude Larivière. De vivre tout ça avec nos collègues et nos familles, dans un endroit qu’on porte dans notre cœur… Une éclipse solaire totale, c’est super. Mais une éclipse solaire totale bien entourée, au mont Mégantic, c’est extraordinaire ! »

Sébastien Giguère, coordonnateur scientifique de l’ASTROlab, avait la gorge nouée par l’émotion. « J’ai chassé deux éclipses auparavant. Mais on les avait chassées jusqu’à la dernière minute en conduisant pour éviter les nuages. C’était l’adrénaline, c’était bien. Mais je n’avais jamais vécu le crescendo, avec les émotions qui montent, avec nos familles. C’est là qu’on craque. »

« Le meilleur endroit »

« Si on est ici, c’est aussi pour rendre hommage à la science », avait lancé à la foule Sébastien Giguère peu avant que le soleil ne disparaisse.

Dans la foule, ils étaient nombreux à s’être déplacés pour voir l’évènement au mont Mégantic. « C’est ici qu’on voulait le vivre », a dit Odette G. Morin, qui était venue de Granby avec son conjoint Marc Laurin chez leur amie Louise Lavallée. « Le mont Mégantic, c’est notre terrain de jeu. »

Richard Van Neste, de Québec, a attendu patiemment une quinzaine de minutes pour observer le Soleil à travers la lentille de l’un des nombreux télescopes que compte le site. « J’avais pensé aller voir l’éclipse au Mexique, mais finalement, c’est ici le meilleur endroit », a dit l’homme venu avec toute sa famille.

Léo et Marguerite Gagnon, âgés de 11 et 13 ans, qui étaient venus de Sherbrooke pour rejoindre des amis de Trois-Rivières à l’ASTROLab, calculaient l’âge qu’ils auront lors de la prochaine éclipse totale en 2079. Ils auront, eux, la chance de revivre l’évènement, qui ne sera visible que dans les Maritimes.

« Moi, je suis heureux d’être assez vieux pour me souvenir de cette journée », a dit Anthony Diouf, 16 ans, qui accompagnait son père, l’animateur et auteur Boucar Diouf. Encore ébahis par le spectacle, le fils et le père avaient une pensée pour ces peuples des temps anciens, persuadés que les dieux étaient en train de voler le Soleil. « C’était comme un œil qui vous regarde », a décrit Boucar Diouf.

Mais au-delà du spectacle céleste qui s’est offert dans le ciel québécois, Boucar Diouf était aussi touché par « le sentiment de communion qui nous rassemble pour un évènement scientifique ». Des millions de personnes ont assisté à l’évènement, des enfants trouveront une vocation scientifique. Cette éclipse, « c’est plus qu’un hasard cosmique », a dit Boucar Diouf. « C’est un hasard cosmique poétique. »