(Ottawa) Une haute fonctionnaire qui faisait partie d’un groupe d’experts pour surveiller les menaces contre les élections fédérales de 2019 a déclaré lundi que certains membres craignaient qu’alerter le public ne soit perçu comme une ingérence dans le processus démocratique.

Stephanie Taylor et Dylan Roberston La Presse Canadienne

Nathalie Drouin, qui était alors sous-ministre de la Justice, est l’une des hautes fonctionnaires qui témoignent lundi à l’enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019 et 2021.

Le groupe de hauts fonctionnaires de 2019 n’aura finalement lancé aucun avertissement à la population concernant de possibles menaces d’ingérence, bien qu’il ait discuté d’une campagne de désinformation qui visait le premier ministre Justin Trudeau. Mais les membres de ce « Protocole public en cas d’incident électoral majeur » ont estimé alors que cette campagne n’atteignait pas le seuil qui aurait permis d’en alerter la population.

Mme Drouin, aujourd’hui conseillère à la sécurité nationale et au renseignement du premier ministre Trudeau, a raconté que Facebook avait supprimé un faux article de façon « proactive », dans le cadre de son engagement à défendre l’intégrité de cette élection.

Elle et d’autres hauts fonctionnaires ont témoigné de la manière dont fonctionnait ce Protocole public en cas d’incident électoral majeur, notamment la manière dont il recevait les informations fournies par les divers services de renseignement.

Mme Drouin a défendu la décision du groupe de maintenir un seuil élevé avant d’informer les Canadiens de toute tentative d’ingérence. Elle a expliqué lundi qu’il y avait certains risques que toute intervention du groupe de hauts fonctionnaires « puisse créer plus de mal que de bien » – créer de la confusion et être perçu comme une ingérence dans un processus démocratique, en pleine campagne électorale en 2019.

Elle a ajouté que le groupe voulait éviter d’être perçu « comme prenant une position partisane ».

Des renseignements partiels

Monik Beauregard, qui était à l’époque sous-ministre adjointe à la Sécurité publique, a déclaré lundi que les renseignements reçus par le groupe de hauts fonctionnaires étaient utiles, mais souvent incomplets.

Mme Beauregard, aujourd’hui à la retraite de la haute fonction publique, a déclaré que les membres du groupe ne recevaient souvent que des informations partielles et que les rapports étaient accompagnés de réserves, notamment sur la fiabilité des sources.

Mme Beauregard a expliqué à la commission d’enquête que le comité devait donc évaluer la crédibilité et la fiabilité des renseignements reçus, soulignant qu’il est rare d’agir sur la base d’un seul rapport sans autre corroboration.

À l’approche du scrutin d’octobre 2019, la commission d’enquête a révélé que le Canada était attentif aux possibles menaces d’ingérence électorale provenant de pays comme la Chine, l’Inde, la Russie et le Pakistan.

Les hauts fonctionnaires au sein du groupe ont ainsi témoigné lundi qu’ils étaient au courant que des étudiants avaient été transportés en autobus vers une course à l’investiture controversée du Parti libéral en 2019 à Toronto, mais que les détails entourant ce rapport n’étaient pas corroborés.

Le groupe de hauts fonctionnaires s’est par ailleurs demandé s’il pouvait agir dans le cas d’une campagne à l’investiture, étant donné que les partis politiques fixent la plupart des règles, à l’exception du financement qui est réglementé par Élections Canada.

Les courses à l’investiture ont généralement lieu en dehors des campagnes électorales, a souligné Mme Drouin. Elle a déclaré que le groupe avait contacté le Service canadien du renseignement de sécurité et d’autres agences pour leur demander de fournir tout renseignement nouveau sur la course à l’investiture.

Elle a ajouté que le Bureau du commissaire aux élections fédérales et les libéraux avaient également été informés de ces renseignements, en partie parce que le mandat du commissaire comprend l’enquête sur « des irrégularités potentielles en matière de financement », a souligné Mme Drouin lundi.