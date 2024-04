(Montréal) Le Canada a ajouté un nouveau vol pour évacuer des Canadiens, des proches ou des résidents permanents qui souhaitent quitter Haïti.

La Presse Canadienne

Ce dernier vol partirait au courant de la semaine prochaine, mais la journée n’a pas été précisée.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué sur le réseau social X que les autorités ont dû réagir à « un afflux de demandes à la dernière minute ».

« Alors que nos départs assistés d’Haïti touchent à leur fin, nous avons constaté un afflux de demandes à la dernière minute. Pour ceux qui ont manqué le vol d’aujourd’hui, sachez que nous aurons un vol supplémentaire cette semaine », a-t-elle écrit.

Un vol organisé par un autre gouvernement a quitté Haïti dimanche. Il devait être le dernier à transporter des Canadiens.

Présente à l’annonce de Justin Trudeau sur des mesures visant à favoriser l’essor de l’intelligence artificielle au Canada, Mme Joly a dit croire que ce vol supplémentaire calmerait les inquiétudes de tout le monde.

Elle avait affirmé vendredi que le gouvernement fédéral avait aidé plus de 250 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille admissibles à quitter le pays dans les dernières semaines. Elle avait ajouté que leur nombre avait diminué considérablement et que, par conséquent, un dernier vol partirait dimanche.

Mais à la lumière des évènements, les autorités canadiennes ont dû organiser un autre vol.

Haïti est confronté à une crise politique et humanitaire depuis le milieu de 2021. Des gangs commettent des violences à travers le pays tout en limitant l’accès à la nourriture et aux produits de première nécessité.

La situation s’est encore aggravée le mois dernier, lorsque les progrès vers une intervention militaire étrangère ont incité des gangs à libérer des prisonniers et à fermer le principal aéroport d’Haïti.