Hydro-Québec a rétabli le courant pour la majeure partie de ses clients du sud du Québec après la bordée de neige printanière de jeudi, mais plusieurs dizaines de milliers d’usagers doivent patienter un peu plus longtemps.

Vers 14 h 30 vendredi, la société d’État signalait qu’un peu plus de 31 000 clients étaient encore privés d’électricité, dont près de 12 435 dans les Laurentides. Au plus fort de l’évènement, jeudi matin, près de 300 000 abonnés étaient touchés par les interruptions de service, dont 100 000 à Montréal.

En Outaouais, les pannes touchent encore plus de 5558 abonnés, tandis qu’en Montérégie, ils sont environ 2469 à ne pas avoir accès au courant. Un peu plus de 4481 résidants sont sans électricité sur la Côte-Nord.

Dans une mise à jour fournie vendredi matin, Hydro-Québec a souligné que depuis le début de la tempête, ses équipes ont réussi à redonner le courant à 82 % des clients qui ont été touchés par une panne à un moment où un autre.

La société d’État espère pouvoir rétablir le service pour « la très grande majorité des clients au cours de la journée » de vendredi. Elle compte 600 équipes sur le terrain, ce qui représente environ 1200 personnes.

De nombreux foyers devront toutefois attendre un peu plus, car certaines pannes sont plus difficiles à réparer. Selon Hydro-Québec, près de 30 % des pannes restantes touchent cinq clients ou moins, ce qui fait en sorte que le même effort déployé par ses équipes permet de rebrancher moins de clients à la fois.

« Dans plusieurs endroits, on observe des dommages significatifs, tels que des poteaux et autres équipements qui seront à remplacer. Des lignes électriques sont retrouvées au sol en raison des fortes rafales ou sous le poids des branches d’arbres brisées », a expliqué la société d’État, ajoutant que la neige tombée jeudi était « abondante et de trois à six fois plus lourde que la neige habituelle ».

Selon des données fournies par Environnement Canada, plus de 30 cm de neige sont tombés à Montréal. À Longueuil, on a reçu 30 cm de neige, tandis qu’à Granby, les accumulations ont été de l’ordre de 29 cm.

Gatineau a reçu de 5 à 10 cm de neige et Lanaudière 15 cm, a indiqué l’agence fédérale. À Sutton, en Estrie, 45 cm de neige ont été mesurés.

Des avertissements de neige publiés par Environnement Canada sont toujours en vigueur vendredi pour certains secteurs de Charlevoix, de la Côte-Nord et de la Gaspésie.

À ces endroits, on prévoit que la neige continuera de tomber jusqu’à samedi matin, pour un total de 25 cm. Pour l’est de la Gaspésie, on pourrait même recevoir de 30 à 40 cm de neige d’ici samedi après-midi.

Les vents seront aussi à surveiller. Environnement Canada prévient que des vents de l’est soufflant jusqu’à 80 km/h le long du littoral réduiront la visibilité dans la poudrerie.

« Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement peuvent devenir difficiles à sillonner en raison de l’accumulation de neige. L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits », a souligné l’agence fédérale.