Alors que plus de 178 000 foyers sont toujours privés d’électricité dans la province en raison des accumulations de neige et des forts vents, Hydro-Québec prévient que le courant ne pourrait être rétabli que tard en soirée à certains endroits.

« Environ 600 000 clients ont été impactés à différents moments depuis le début de la tempête », a indiqué Maryse Dalpé, directrice principale du réseau de distribution chez Hydro-Québec, jeudi midi en conférence de presse.

« Déjà 400 000 ont retrouvé le courant, mais la tempête continue et c’est ce qui est particulier. Tout au cours de la journée, il pourrait y avoir d’autres pannes. »

Chez certains abonnés, le rétablissement pourrait se faire en début d’après-midi, notamment dans les tronçons principaux. « Mais pour d’autres, ça pourrait aller en début ou en fin de soirée », dit-elle.

Les tronçons principaux sont ceux qui comptent le plus grand nombre de clients. Le courant y est rétabli en priorité, avec d’autres clients prioritaires comme les hôpitaux et les services d’urgence.

La société d’État a 1200 employés à pied d’œuvre sur le terrain pour l’opération rebranchement, précise Mme Dalpé, « tant des émondeurs et des abatteurs que des gens qui assurent le rétablissement du courant ».

Cependant, les forts vents qui soufflent toujours empêchent parfois le déploiement des camions-nacelles, pour assurer la sécurité des travailleurs, ajoute-t-elle.

Vers 14 h 45, les pannes touchaient 54 000 foyers dans les Laurentides et 29 000 à Montréal. Ce bilan était en amélioration par rapport à celui fourni vers 7 heures, moment où la société d’État signalait que 300 000 de ses abonnés, dont 100 000 à Montréal, étaient plongés dans le noir.

En Montérégie, les pannes touchaient 20 000 abonnés vers 14 h 45, tandis qu’en Outaouais, ils étaient 15 000 à ne pas avoir accès au courant. Des résidants de l’Estrie (19 000), de Lanaudière (15 000), et de Laval (24 000) étaient aussi affectés par les pannes.

Neige lourde

« La particularité de la neige qui tombe aujourd’hui, c’est qu’elle a une densité d’eau de 30 à 60 %, comparativement à 10 % normalement, ce qui amène trois à six fois plus de poids sur nos structures », explique Maryse Dalpé.

Des poteaux et des branches se cassent donc sous le poids de la neige, ce qui peut sectionner les fils d’électricité. Même des branches qui ne font que toucher les fils, alors qu’elles ploient vers le sol, peuvent causer des pannes de courant.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

La société d’État a aussi demandé à la population de ne pas s’approcher des fils électriques qui seraient tombés au sol, soulignant que dans une telle situation, il faut appeler le 911 pour que les services d’urgence viennent sécuriser les lieux.

La neige tombée pendant la nuit a aussi entraîné la fermeture de nombreuses écoles, notamment en Outaouais, à Laval, dans les Laurentides et Lanaudière, ainsi qu’à Montréal et en Montérégie.

Jusqu’à 25 cm de neige attendus

Environnement Canada avait prévenu que le système pourrait laisser jusqu’à 20 cm de neige d’ici jeudi soir en Outaouais, à Montréal, en Montérégie, dans les Laurentides et dans Lanaudière. En Estrie, les accumulations pourraient atteindre 25 cm, ou même plus par endroits.

Dans le sud de la province, en fin de matinée jeudi, déjà entre 10 et 15 cm étaient tombés. Selon le météorologue Jean-Philippe Bégin, d’Environnement Canada, une autre tranche de 3 à 5 cm devrait s’ajouter au bilan d’ici la soirée dans la région de Montréal.

Toutefois, la Ville de Montréal ne prévoit pas d'opération de chargement de la neige.

Ainsi, les conditions routières ont été plus difficiles pendant l’heure de pointe matinale dans le sud du Québec, surtout dans un contexte où les pneus d’été sont autorisés sur les routes depuis le 15 mars.

La Sûreté du Québec a indiqué que plusieurs sorties de route ont été répertoriées, mais qu’aucun incident majeur ayant fait des blessés graves n’était à signaler.

À l’aéroport de Montréal, plusieurs départs prévus en matinée ont été reportés.

Pour le reste de la journée, les vents seront aussi à surveiller.

« On a eu des rafales à près de 60 km/h au courant de la nuit de façon assez généralisée, puis quand on regarde près de Québec, les rafales sont même plus fortes, entre environ 70 et 80 km/h. C’est ce à quoi il faut s’attendre au courant de la journée », a affirmé M. Bégin.

Plus tard jeudi, les secteurs de Charlevoix, la Haute-Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et l’est de la Gaspésie seront affectés par le système et doivent s’attendre à de 15 à 25 cm de neige. Dans les régions montagneuses, les accumulations pourraient dépasser les 30 cm.

Dans les prochains jours, la neige fondra progressivement, surtout lorsque le soleil fera son retour au courant de la fin de semaine.

Et avis aux astronomes amateurs : le ciel devrait se dégager à temps pour l’éclipse de lundi prochain.

« On a un scénario qui est favorable. Évidemment, ça va être à reconfirmer, si ça ne change pas un peu, mais je dirais que ça regarde bien », a prédit M. Bégin.

