Bien des Québécois se sont réveillés sous un tapis blanc jeudi matin… et dans le noir. Un système dépressionnaire qui doit laisser de 15 à 25 centimètres de neige balaie actuellement le sud de la province, causant de nombreuses pannes de courant et fermetures d’écoles.

Mathieu Paquette La Presse Canadienne

Vers 11 h 45, Hydro-Québec signalait que plus de 247 000 de ses clients étaient privés d’électricité, dont 76 000 dans les Laurentides et 60 000 à Montréal. Ce bilan était en amélioration par rapport à celui fourni vers 7 heures, moment où la société d’État signalait que 300 000 de ses abonnés, dont 100 000 à Montréal, étaient plongés dans le noir.

En Montérégie, les pannes touchaient 33 000 abonnés vers 11 h 45, tandis qu’en Outaouais, ils étaient 19 000 à ne pas avoir accès au courant. Des résidants de l’Estrie (22 000), de Lanaudière (19 000), et de Laval (18 000) étaient aussi affectés par les pannes.

« Ce qui se passe, c’est que la neige qui tombe en ce moment, elle est très, très lourde. Elle est gorgée d’eau à cause de la température à laquelle elle tombe, ce qui fait qu’elle est très lourde sur les branches. Ces branches-là viennent à être fragilisées par la lourdeur, et c’est à ce moment-là qu’elles peuvent tomber et endommager le réseau de distribution », a expliqué en entrevue Caroline Des Rosiers, porte-parole d’Hydro-Québec.

Jeudi matin, la société d’État a déployé près de 1000 travailleurs sur le terrain pour participer à l’opération de rebranchement, mais pour le moment, il est difficile de prédire à quel moment les personnes qui sont touchées par les pannes pourront retrouver l’électricité.

« Les conditions météorologiques en ce moment font en sorte que le travail de nos monteurs est difficile, a mentionné Mme Des Rosiers. Quand la météo va devenir plus clémente, ça va devenir plus facile pour nos monteurs, mais en ce moment, il y a encore des rafales, la neige tombe, c’est difficile. »

Hydro-Québec ne cache pas que certaines personnes pourraient devoir attendre jusqu’à vendredi pour retrouver le courant, dans les cas de pannes plus complexes. Certaines pannes qui s’étaient déclenchées tôt jeudi matin ont déjà été réparées, mais puisque d’autres interruptions s’ajoutent alors que la tempête se poursuit, le bilan national diminue somme toute lentement.

La société d’État a aussi demandé à la population de ne pas s’approcher des fils électriques qui seraient tombés au sol, soulignant que dans une telle situation, il faut appeler le 911 pour que les services d’urgence viennent sécuriser les lieux.

« Également, il ne faut absolument pas utiliser à l’intérieur des résidences des appareils d’éclairage ou de chauffage d’appoint à combustible, des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l’extérieur (barbecue). Le risque d’asphyxie et d’intoxication est important », a-t-on réitéré.

La neige tombée pendant la nuit a aussi entraîné la fermeture de nombreuses écoles, notamment en Outaouais, à Laval, dans les Laurentides et Lanaudière, ainsi qu’à Montréal et en Montérégie.

Jusqu’à 25 cm de neige attendus

Environnement Canada avait prévenu que le système pourrait laisser jusqu’à 20 cm de neige d’ici jeudi soir en Outaouais, à Montréal, en Montérégie, dans les Laurentides et dans Lanaudière. En Estrie, les accumulations pourraient atteindre 25 cm, ou même plus par endroits.

Dans le sud de la province, en fin de matinée jeudi, déjà entre 10 et 15 cm étaient tombés. Selon le météorologue Jean-Philippe Bégin, d’Environnement Canada, une autre tranche de 3 à 5 cm devrait s’ajouter au bilan d’ici la soirée dans la région de Montréal.

Ainsi, les conditions routières ont été plus difficiles pendant l’heure de pointe matinale dans le sud du Québec, surtout dans un contexte où les pneus d’été sont autorisés sur les routes depuis le 15 mars.

La Sûreté du Québec a indiqué que plusieurs sorties de route ont été répertoriées, mais qu’aucun incident majeur ayant fait des blessés graves n’était à signaler.

À l’aéroport de Montréal, plusieurs départs prévus en matinée ont été reportés.

Pour le reste de la journée, les vents seront aussi à surveiller.

« On a eu des rafales à près de 60 km/h au courant de la nuit de façon assez généralisée, puis quand on regarde près de Québec, les rafales sont même plus fortes, entre environ 70 et 80 km/h. C’est ce à quoi il faut s’attendre au courant de la journée », a affirmé M. Bégin.

Plus tard jeudi, les secteurs de Charlevoix, la Haute-Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et l’est de la Gaspésie seront affectés par le système et doivent s’attendre à de 15 à 25 cm de neige. Dans les régions montagneuses, les accumulations pourraient dépasser les 30 cm.

Dans les prochains jours, la neige fondra progressivement, surtout lorsque le soleil fera son retour au courant de la fin de semaine.

Et avis aux astronomes amateurs : le ciel devrait se dégager à temps pour l’éclipse de lundi prochain.

« On a un scénario qui est favorable. Évidemment, ça va être à reconfirmer, si ça ne change pas un peu, mais je dirais que ça regarde bien », a prédit M. Bégin.