PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

La Ville de Montréal a commencé lundi son grand nettoyage des rues et des trottoirs, alors qu’entrent en vigueur les interdictions de stationner à certaines périodes de la semaine. À l’échelle de la ville, 600 camions-citernes, lave-trottoirs, balais de rue et aspirateurs se mettent en branle. Rappelons qu’environ 60 % des déchets ramassés proviennent de l’industrie de la restauration rapide et qu’environ 30 % sont des mégots de cigarettes.