La préposée aux bénéficiaires Deborah Adegboye et sa famille, qui étaient menacées d’expulsion vers le Nigeria dans quelques jours à peine, pourront rester au pays.

« Nous sommes tellement heureux et soulagés », a lancé la mère de famille à La Presse peu de temps après avoir reçu la nouvelle de son avocate ce mardi en début d’après-midi.

La famille d’« anges gardiens » vient d’obtenir un permis de séjour temporaire. Leur renvoi vers le Nigeria est annulé.

La semaine dernière, La Presse rapportait que des patients et des amis se mobilisaient pour qu’une famille d’« anges gardiens » originaire du Nigeria puisse demeurer au pays. Leur histoire a ému beaucoup de Québécois puisqu’une campagne de sociofinancement lancée au même moment a permis d’amasser plus de 15 000 $.

Sans action immédiate, la préposée aux bénéficiaires, son mari et leurs trois enfants devaient être expulsés du Canada le 5 avril.

« Victoire pour toute la famille de Deborah Adegboye, préposée aux bénéficiaires du Nigeria, et pour ses patients du Québec évidemment : ils viennent d’obtenir un permis de séjour temporaire et leur renvoi est annulé ! Ça fait suite à notre mobilisation ! Bravo à toutes et tous ! », s’est réjoui le député de Québec solidaire Guillaume Cliche-Rivard et porte-parole de la seconde opposition en matière d’immigration sur le réseau social X ce mardi après-midi.

Vendredi dernier, des députés provinciaux et fédéraux ainsi que des organismes communautaires ont uni leurs voix pour presser le gouvernement Trudeau de suspendre d’urgence le renvoi de la préposée aux bénéficiaires et de sa famille. Ils ont tenu une conférence de presse devant les bureaux montréalais du ministre fédéral de l’Immigration Marc Miller.

Deborah Adegboye, qui assure des soins à domicile à titre de préposée engagée par le CLSC de Pierrefonds, est entrée au Canada par le chemin Roxham en 2017, avec son conjoint et leur premier enfant, avec l’objectif de demander l’asile. Sa famille fuyait ainsi des menaces religieuses subies au Nigeria.

Le mari de Mme Adegboye, qui ne donne pas son nom par crainte de représailles, est chrétien. Or, sa famille désapprouve cette religion, le pressant plutôt de devenir prêtre en chef d’un culte. Son frère est mort à la suite d’un rite de ce culte obscur. Il a alors été désigné pour prendre la relève. Or, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté leur demande d’asile en 2020 parce qu’elle entretenait des doutes sur la réalité de la persécution rapportée.

« Ils ne vont jamais regretter de nous avoir dans la communauté », a d’ailleurs exprimé Mme Adegboye, qui était aussi présente à la conférence de presse vendredi dernier, en faisant référence aux autorités fédérales.

Ses trois enfants, âgés de 3, 7 et 8 ans, vont à la garderie et à l’école en français, tandis qu’elle et son mari suivent des cours de francisation.

Le cabinet du ministre Marc Miller n’avait pas encore réagi au moment où ces lignes étaient écrites.

Du côté du Collectif Bienvenue, organisme montréalais d’aide aux réfugiés, on se réjouit pour la famille de ces « anges gardiens ». Par contre, « nous continuons d’être inquiets pour d’autres familles qui sont dans des situations similaires, mais dont les cas n’ont pas été portés à l’attention du grand public », indique Maryse Poisson, directrice des initiatives sociales au Collectif.

Avec Henri Ouellette-Vézina, La Presse