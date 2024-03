(Montréal) La police de Burlington, au Vermont, affirme que ses résidants trouvent des « AirTag » de Apple et d’autres dispositifs de suivi GPS cachés sur leurs véhicules en revenant de Montréal.

La Presse Canadienne

Le service de police de Burlington a déclaré la semaine dernière qu’il avait reçu deux rapports distincts de résidants ayant découvert ces appareils sur leurs véhicules au cours du mois dernier.

La police affirme que ces technologies seraient posées par des criminels et demande à toute personne qui remarque un appareil suspect sur son véhicule d’appeler la police.

Cet avertissement survient alors que les forces de police du Canada luttent contre un accroissement de vols de voitures, les criminels utilisant des méthodes de plus en plus rapides et sophistiquées pour retrouver des véhicules pour ensuite les voler.

La police de Toronto et d’autres corps de police ont averti que les voleurs de voitures potentiels utilisent des appareils tels que les « AirTag » pour identifier et suivre les véhicules qui seront volés par la suite.

La police s’est également dite préoccupée par la rapidité avec laquelle les criminels parviennent à voler des voitures en utilisant diverses méthodes pour contourner la technologie antivol, notamment en piratant des systèmes de diagnostic embarqué.