Entente avec Circuit Mont-Tremblant Plus de quiétude et 2 millions pour les résidants

Les voisins de la piste de course de Mont-Tremblant viennent de conclure une entente à l’amiable avec les anciens et nouveaux propriétaires du circuit pour obtenir un peu de quiétude et une compensation financière, ce qui met fin à un feuilleton judiciaire et à deux actions collectives.