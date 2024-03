Des centaines de citoyens étaient attendus jeudi pour rendre un dernier hommage à l’ancien premier ministre Brian Mulroney, lors d’une exposition en chapelle ardente à la basilique de Saint-Patrick, au centre-ville de Montréal. Son grand ami Lucien Bouchard a d’emblée salué « la vie d’un homme remarquable ».

« C’est une page qui se tourne pour la société, pour l’histoire. Mais pour nous, les personnes immédiatement concernées, c’est le moment où on dit adieu à un grand homme d’État, un grand ami du Québec et aussi un ami de notre jeunesse », a témoigné l’ex-premier ministre québécois à sa sortie de la basilique, jeudi.

En saluant « la vie d’un homme remarquable », M. Bouchard a fait valoir que Brian Mulroney « a un bilan politique absolument remarquable », citant notamment ses combats constants pour le libre-échange, les droits de l’homme, les mesures fiscales et les relations avec les États-Unis, entre autres.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Lucien Bouchard et sa femme Solange Dugas

Ami de jeunesse du défunt, lui qui a notamment étudié avec lui dans les années 60 à la Faculté de droit de l’Université Laval, Lucien Bouchard s’était éloigné de Brian Mulroney après avoir quitté les progressistes-conservateurs dans les années 90, dans la foulée de désaccords sur l’Accord du lac Meech.

Heureusement, il a pu renouer les liens avant son décès. « On n’a pas toujours travaillé ensemble, on sait ce qui est arrivé, mais on a reconnecté nos amitiés. Ça a été de beaux moments qu’on a vécu ensemble sur une période d’une année. On s’est revus, on s’est remémoré des souvenirs », a encore relaté Lucien Bouchard.

« Moment solennel »

Aussi sur place, l’ex-premier ministre Jean Charest a quant à lui parlé d’un « moment solennel pour le pays ». « J’espère que tous les Canadiens auront l’occasion de réfléchir sur ce que M. Mulroney a fait pour nous. […] C’est un moment très triste, mais c’est aussi très beau », a-t-il dit.

« C’est quelqu’un d’authentique qui a proposé des solutions, qui a tenté de changer les choses. C’est quelqu’un qui s’est tenu debout », a de son côté témoigné l’ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe.

PHOTO PETER MCCABE, LA PRESSE CANADIENNE Pierre Marc Johnson (à gauche) et Gilles Duceppe (à droite)

Il a au passage parlé de Brian Mulroney comme d’un homme « très attentionné ». « Lors de la mort de [mon père], en 1990, il a été l’un des premiers à appeler. Et lors de la mort de Michel Gauthier, il m’avait aussi appelé pour savoir comment rejoindre sa conjointe », a poursuivi M. Duceppe.

La famille de M. Mulroney, elle, s’est recueillie en avant-midi dans la basilique. La dépouille était arrivée sur place vers 10 h. Ce sont des porteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui ont transporté le corps dans la basilique.

Des livres de condoléances ont été mis à la disposition du public, qui devra se soumettre à des contrôles de sécurité pour entrer dans la basilique. Il est également possible d’exprimer ses sympathies de façon numérique, sur le site de Patrimoine Canada.

Le choix de la basilique Saint-Patrick n’a pas été fait au hasard. Les parents de Brian Mulroney étaient d’origine irlandaise et selon Patrimoine Canada, la famille Mulroney a de nombreux liens personnels avec la basilique de Saint-Patrick, qui « a desservi la communauté irlandaise de Montréal à une époque où elle augmentait rapidement, de nombreuses personnes ayant quitté l’Irlande à la suite de la grande famine ».

Les funérailles d’État de M. Mulroney doivent être célébrées ce samedi vers 11 h à la basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. Des éloges funèbres devraient notamment être prononcés par sa fille Caroline et par Justin Trudeau, ainsi que Pierre Karl Péladeau, Jean Charest, Wayne Gretzky et l’ancien secrétaire d’État américain James Baker.

Avec La Presse Canadienne