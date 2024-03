Yves Michaud n’est plus

Le journaliste, politicien et homme d’affaires Yves Michaud, qu’on surnommait le « Robin des banques », est mort à l’âge de 94 ans.

Selon Radio-Canada, il s’est éteint mardi soir à la résidence Notre-Dame-de-la-Paix à Montréal, où il habitait. Les causes de son décès n’ont pas été précisées. Il est mort sans avoir reçu d’excuses de l’Assemblée nationale pour une « motion scélérate », qui l’accusait injustement d’avoir tenu des propos antisémites, en 2000.

Ardent défenseur de la langue française et de l’indépendance du Québec, il a aussi fait sa marque en fondant en 1995 le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MEDAC), destiné à faire valoir les droits des petits actionnaires face aux institutions financières et qui lui vaudront son célèbre surnom.

Né à Saint-Hyacinthe en 1930, Yves Michaud fait d’abord carrière dans le monde du journalisme. Il sera notamment rédacteur en chef et directeur général du journal La Patrie de 1962 à 1966.

En 1966, il fait le saut en politique et est élu député libéral de Gouin. Défait en 1970, il tentera ensuite de se faire élire sous la bannière du Parti québécois dans Bourassa en 1973.

Délégué général

M. Michaud occupe aussi diverses fonctions diplomatiques, dont celle de délégué général du Québec à Paris de 1979 à 1984.

M. Michaud laisse également sa marque dans la fonction publique. Il travaillera comme Haut-commissaire à la Coopération au ministère des Affaires intergouvernementales, et occupe le siège de délégué général du Québec à Paris de 1979 à 1984.

PHOTO PIERRE CÔTÉ, ARCHIVES LA PRESSE Yves Michaud, en 1972

« Yves Michaud était un vrai combattant. Toute sa carrière, il s’est battu pour protéger la langue française et la culture québécoise. Il s’est aussi porté à la défense des petits actionnaires, on le surnommait le “Robin des banques” », a souligné le premier ministre François Legault.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet parle de M. Michaud comme étant « été l’incarnation même du militant pugnace, intransigeant, rigoureux, impatient et le cœur gros de même dans l’espoir de toucher au pays du Québec, un pays qu’il voulait au service des gens plutôt que de la haute finance ». « Puissions-nous nous inspirer de son engagement et de son courage », a-t-il dit.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a souligné le fait que c’était un « indépendantiste de la première heure ».

« La motion scélérate »

En 2000, un évènement vient chambouler la vie de M. Michaud. L’Assemblée nationale adopte à l’unanimité, sans préavis ni débat, une motion pour condamner des propos antisémites que M. Michaud n’a pas tenus.

La députée de Québec solidaire Ruba Ghazal, qui a remis une médaille de l’Assemblée nationale à M. Michaud il y a 2 ans, dit « regretter que l’Assemblée nationale n’ait jamais réparé l’erreur qu’elle a commise » à l’endroit « d’un grand Québécois ». Paul St-Pierre Plamondon est du même avis.

Plusieurs élus de l’époque se sont excusés depuis, mais pas l’Assemblée nationale.

Dans une lettre publiée en 2021, l’ex-première ministre Pauline Marois, et une trentaine d’ex-élus, comme le libéral Jean-Marc Fournier et le péquiste François Gendron demandaient à l’Assemblée nationale de réparer cette erreur.

« Ces propos n’ont pas été vérifiés au préalable et M. Michaud n’a pas eu l’occasion de se faire entendre de l’Assemblée nationale, contrairement aux exigences fondamentales du respect du droit à la justice », notaient les auteurs.

Cette « motion scélérate » a été un des combats de sa vie. En 2020, en entrevue avec La Presse, il déplorait que « l’Assemblée nationale, en 20 ans, n’a pas trouvé un seul moment pour s’excuser ». Il avait alors perdu l’espoir de recevoir des excuses avant sa mort. « J’ai l’impression que je vais emporter cette saloperie dans ma tombe », avait-il dit.

En 2020, une motion avait été déposée par le Parti québécois pour effacer cette erreur, la CAQ avait refusé son dépôt.

Avec la collaboration de Hugo Pilon-Larose, La Presse