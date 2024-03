Le Concours canadien de journalisme a dévoilé ses nominations lundi, et encore une fois cette année, La Presse y fait belle figure avec sept citations.

D’abord, Ariane Lacoursière est nommée dans la catégorie du journalisme spécialisé pour sa série de reportages sur les inégalités en matière de soins de santé dans les villages du Nunavik. Tristan Péloquin est quant à lui cité pour sa grande enquête sur le dépotoir illégal de Kanesatake.

La chroniqueuse Isabelle Hachey est en lice dans la catégorie du journalisme international pour ses reportages sur la guerre en Ukraine. Le photographe Martin Tremblay est pour sa part cité dans la catégorie du reportage photo pour ses clichés du conflit.

La Presse est également en nomination pour le prix de la nouvelle de dernière heure grâce à sa couverture du drame de la garderie de Laval, en février 2023. Les textes d’Henri Ouellette-Vézina, Alice Girard-Bossé, Isabelle Hachey, Léa Carrier, Nicolas Bérubé, Mayssa Ferah, Marie-Ève Morasse, Fanny Lévesque et de Lila Dussault ont été retenus.

Le vaste dossier sur la crise du logement abordable a aussi valu à La Presse une citation dans la catégorie du projet de l’année. Il regroupait des textes de Maxime Bergeron, Lila Dussault, Gabrielle Duchaine, Caroline Touzin, Katia Gagnon, Isabelle Ducas, Mylène Crête, Philippe Teisceira-Lessard, Vincent Brousseau-Pouliot, André Dubuc et Nathalie Collard. Le photographe Olivier Jean y a aussi participé en images.

Enfin, le chroniqueur Alexandre Pratt est nommé dans la catégorie Sport.

« Nous sommes très fiers de ces nominations, qui reflètent bien le mandat que s’est donné La Presse : couvrir les enjeux et les évènements qui touchent les Québécois, dans toutes les régions du Québec et à l’étranger. Que ce soit en santé, en environnement, sur la crise du logement ou sur les grands conflits internationaux, les artisans de La Presse ont à cœur de vous offrir des contenus variés, fouillés et toujours plus pertinents », a déclaré l’éditeur adjoint et vice-président à l’information de La Presse, François Cardinal.