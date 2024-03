Le gouvernement du Canada a annoncé vendredi que les funérailles d’État du premier ministre Brian Mulroney auraient lieu à la basilique Notre-Dame de Montréal, le samedi 23 mars à 11 h.

La Presse Canadienne

Le 18e premier ministre du Canada est mort le 29 février, en Floride.

M. Mulroney, qui était très fier de ses origines irlandaises, aura droit auparavant à une exposition en chapelle ardente à la basilique de Saint-Patrick, à Montréal, jeudi et vendredi avant les funérailles.

Les deux jours précédents, sa dépouille sera aussi exposée en chapelle ardente à Ottawa, à l’édifice Sir-John-A.-Macdonald. Mardi matin, les dignitaires, dont la gouverneure générale et le premier ministre du Canada, pourront présenter leurs condoléances à la famille Mulroney.

Le public pourra ensuite se rendre à l’édifice Sir-John-A.-Macdonald mardi après-midi, de 12 h 30 à 18 h, et mercredi de 9 h à 13 h. À Montréal, les citoyens pourront venir se recueillir à la basilique de Saint-Patrick jeudi, de midi à 18 h, et vendredi de 10 h à 18 h. La matinée de jeudi sera réservée aux dignitaires et aux membres de la famille élargie.

Des livres de condoléances pourront être signés sur place, indique le gouvernement fédéral, qui ajoute que les visiteurs devront se soumettre à un contrôle de sécurité avant d’entrer dans ces édifices.

Avant la cérémonie funéraire à la basilique Notre-Dame, le cortège funèbre partira samedi matin de la basilique de Saint-Patrick accompagné d’une escorte à cheval de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), d’une escorte et d’une garde d’honneur des Forces armées canadiennes, de la Musique de l’Aviation royale canadienne, des porteurs de la GRC et des porteurs honoraires, précise le gouvernement dans un communiqué.

La cérémonie, qui comportera des volets religieux, sera célébrée par l’archevêque de Montréal, Christian Lépine, et le curé de la basilique Notre-Dame, Miguel Castellanos. Des éloges funèbres seront prononcés par Caroline Mulroney, la fille de l’ex-premier ministre, par Justin Trudeau, Pierre Karl Péladeau, Wayne Gretzky, Jean Charest et James Baker, qui a été secrétaire d’État américain pour George Bush père.

La musique des funérailles sera assurée par des membres de l’Orchestre symphonique de Montréal et du Chœur de l’OSM, sous la direction du chef Rafael Payare. Le groupe « The Tenors », Marc Hervieux, Marie-Josée Lord et Elizabeth Theodora Lapham, petite-fille de M. Mulroney, offriront également une prestation.

À l’issue de la cérémonie, une salve de 19 coups de canon sera tirée depuis le quai de l’Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal, tout près de la basilique.

Le gouvernement canadien indique que le cortège funèbre et la cérémonie seront retransmis en direct sur les chaînes Facebook et YouTube du ministère du Patrimoine canadien.