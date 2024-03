Les précipitations abondantes de neige provoquent dimanche des pannes de courant dans plusieurs régions du Québec.

Vers 10 h 30, Hydro-Québec faisait état de 121 500 clients privés d’électricité, dont 51 700 en Mauricie, 32 400 dans la Capitale-Nationale et 14 100 dans les Laurentides.

Des accumulations de 15 à 25 centimètres de neige sont attendues au cours des prochaines heures dans ces secteurs.

Au nord du fleuve Saint-Laurent, des avertissements de tempête hivernale ont été émis pour la grande majorité du territoire, de Tadoussac à Baie-Comeau.

Des vents forts devraient accompagner les précipitations abondantes de neige, qui pourraient persister jusqu’à mardi.

« Il est à noter que la neige accumulée pourrait être lourde et collante. Celle-ci pourrait donc ajouter un poids considérable sur les structures et les arbres, les rendant ainsi plus vulnérables aux bris », prévient Environnement Canada.

Dans le sud du Québec, la neige attendue dimanche devrait fondre aussitôt. Au cours de la semaine, les températures devraient légèrement dépasser les normales saisonnières, oscillant entre 5 et 10 degrés.