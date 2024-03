Les montres et horloges seront avancées d’une heure

(Montréal) Les Canadiens changent d’heure cette nuit alors qu’une grande partie du pays se prépare à passer à l’heure avancée.

La Presse Canadienne

Au Québec, comme dans la majeure partie du pays, le changement d’heure se produit à 2 h, heure locale. Les montres et les horloges devront être avancées d’une heure.

La vente de produits alcoolisés dans les bars et restaurants ne sera plus permise à cette heure-là, puisqu’il sera 3 h selon l’heure avancée, a indiqué la Régie des alcools, des courses et des jeux dans un communiqué.

Fidèle à son habitude, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a rappelé à la population dans un communiqué de presse que le changement d’heure est « l’occasion de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée à la maison, dans les logements et auprès des personnes vulnérables ».

Les occupants d’un logement sont tenus responsables de veiller au bon fonctionnement de leur détecteur de fumée, même si les propriétaires ont l’obligation de fournir cet outil essentiel.

Le Yukon et la majeure partie de la Saskatchewan conservent la même heure toute l’année.

Les Canadiens peuvent remercier un passionné de golf ontarien de Thunder Bay d’avoir lancé l’idée de l’heure d’été dans le pays.

En 1908, les villes de Port Arthur et de Fort William – aujourd’hui Thunder Bay – ont introduit le décalage horaire saisonnier pour juillet et août.

Une décennie plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, elle s’est étendue à une grande partie du pays afin d’accroître la production.