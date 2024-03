Ottawa appelle les ressortissants canadiens qui se trouvent à Moscou à éviter les grands rassemblements et à rester sur leurs gardes dans les lieux publics en raison d’un « risque de terrorisme imminent ».

Affaires mondiales Canada a partagé un avis diffusé jeudi par l’ambassade des États-Unis en Russie qui dit détenir des rapports « indiquant que des extrémistes ont des plans imminents de cibler des rassemblements de masse à Moscou, y compris des spectacles ».

« Il est conseillé aux citoyens américains d’éviter les rassemblements de masse au cours des prochaines 48 h », poursuit l’ambassade dans son message repris sur le site de l’agence fédérale.

L’ambassade des États-Unis en Russie ne détaille pas davantage la nature du risque de terrorisme imminent qu’elle évoque.

Les services de sécurité russe (FSB) ont toutefois déclaré jeudi avoir déjoué un projet d’attentat d’une branche afghane du groupe terroriste État islamique contre une synagogue dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou, selon la chaîne américaine NBC.

« […] Les activités de Wilayat Khorasan, une cellule de la branche afghane de l’organisation terroriste internationale État islamique interdite en Russie et dont les membres projetaient de commettre un acte terroriste contre l’une des institutions religieuses juives de Moscou, ont été stoppées », indique le FSB dans un communiqué remis à l’agence de presse russe TASS.

Le FSB précise que le groupe prévoyait de tirer sur les membres de la congrégation ajoutant que ses agents avaient engagé une fusillade avec les militants avant de les « neutraliser », toujours selon le communiqué de TASS cité par NBC.

En raison des impacts du conflit armé avec l’Ukraine qui cours depuis 2022, Affaires mondiales Canada conseillait d’ores et déjà à ses ressortissants d’éviter tout voyage dans le pays citant « la mobilisation militaire partielle, les restrictions sur les transactions financières et l’offre des liaisons aériennes de plus en plus limitée ».

« Si vous êtes en Russie, vous devriez partir pendant que des options commerciales sont toujours disponibles. Si vous restez en Russie, restez discret. Les Canadiens possédant la citoyenneté russe pourraient être mobilisés pour le service militaire obligatoire », indique l’agence fédérale, sur son site internet.