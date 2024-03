Montréal Des manifestants s’opposent à la venue de soldats israéliens au musée de l’Holocauste

Plusieurs dizaines de manifestants en soutien à la cause palestinienne se sont rassemblés lundi soir devant le musée de l’Holocauste à Montréal pour s’opposer à la tenue d’une conférence par des soldats israéliens. Le rassemblement a indigné le Centre consultatif des relations juives et israéliennes et la Fédération CJA qui représente les juifs de la région de Montréal.