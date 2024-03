Inquiet des pratiques d’isolement en place au centre jeunesse Cartier, à Laval, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a déclenché une enquête administrative pour faire la lumière à ce sujet.

« J’ai demandé à la directrice nationale de la protection de la jeunesse de faire enquête avec le CISSS de Laval, une enquête administrative avec son équipe, pour voir ce qui se passe exactement, parce que nous, on trouve ça inacceptable et ce sont des enjeux cliniques », a dit le ministre, lundi, en marge d’un point de presse à Montréal où il annonçait du financement pour des logements destinés aux itinérants.

La Presse révélait lundi que des enfants âgés d’à peine neuf ans hébergés en protection de la jeunesse étaient placés « en retrait », en cas de « comportement perturbateur », dans des petites pièces en tout point semblables à des cellules de prison, dotées de lits en béton et fermées par deux portes grillagées.

Des employés et représentants syndicaux dénoncent ces pratiques. Le CISSS de Laval, responsable de l’installation, attribue cette situation à la vétusté des locaux, mal adaptés à une clientèle de cet âge, et à la forte demande.

En 2021, le CISSS de Laval a d’ailleurs soumis un plan au ministère de la Santé et des Services sociaux pour rajeunir ses installations. « C’est inquiet, ce qu’on lit au sujet des isolements et des contentions », a brièvement commenté le ministre Carmant.

Qualifiant l’article d’« alarmant », la députée libérale Brigitte Garceau a dénoncé « les conditions inhumaines dans lesquelles sont placés des enfants sous la protection de la jeunesse ».

« Il est temps que des mesures soient prises pour garantir le bien-être et la sécurité de ces enfants vulnérables », a réagi la porte-parole libérale pour la protection de la jeunesse.

« Je suis bouleversé de voir les conditions aberrantes dans lesquelles vivent les jeunes au centre jeunesse Cartier », a abondé dans le même sens le responsable solidaire en matière de services sociaux, Guillaume Cliche-Rivard.

« Notre rôle, comme société, est de prendre soin et de voir à la protection physique, mentale et émotionnelle de ces enfants, parmi les plus vulnérables de nos communautés. Même la direction qualifie la situation de mal adaptée, avec des bâtiments vétustes et désuets », a déploré l’élu solidaire.

Avec Caroline Touzin et Ariane Lacoursière, La Presse