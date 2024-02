Crise du logement Une famille sous l’autoroute

Depuis près d’un mois, une famille de six personnes, dont une jeune femme de 18 ans enceinte de sept mois et une femme souffrant d’une déficience intellectuelle sévère, vit sous l’autoroute Métropolitaine à Montréal. Malgré une cinquantaine de visites d’appartement et l’aide d’intervenants de rue, elle ne trouve pas de logement.