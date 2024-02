(Ottawa) Il n’y a jamais eu de budget pour le développement de l’application ArriveCAN, selon l’un des deux fonctionnaires suspendus dans la foulée de cette affaire. Cameron MacDonald témoigne jeudi au comité parlementaire des opérations gouvernementales. Il accuse la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Erin O’Gorman, d’avoir menti aux élus.

« De mon point de vue, il n’y a jamais eu de budget alloué », a affirmé M. MacDonald.

Lui et Antonio Utano travaillaient pour l’ASFC au moment où les contrats pour le développement de l’application ArriveCAN ont été alloués à GC Strategies. Les deux fonctionnaires estiment être victimes d’une chasse aux sorcières. Ils accusent la présidente O’Gorman, son prédécesseur John Ossowki et celui qui était vice-président et dirigeant principal de l’information de l’agence, Minh Doan, d’être responsables d’avoir permis 60 millions de travaux sans pouvoir le justifier.

M. Doan occupe aujourd’hui le poste de dirigeant principal de la technologie pour l’ensemble du gouvernement fédéral.

La vérificatrice générale, Karen Hogan, a été incapable de déterminer le coût exact d’ArriveCAN en raison de la mauvaise tenue des livres comptables de l’ASFC. Elle estime que l’application a fini par coûter 59,5 millions aux contribuables.

M. MacDonald a indiqué qu’il y a d’abord eu la numérisation d’un formulaire de l’AFSC au début de la pandémie pour la somme de 50 000 $, puis le développement d’un prototype d’application mobile pour 400 000 $.

« Mais il a continué à y avoir des changements et tout le monde a commencé à ajouter ses exigences, a-t-il ajouté. Non seulement devions-nous traiter avec l’Agence de la santé publique du Canada, mais aussi le reste de la division des technologies de l’information, avec les voyageurs et avec le secteur commercial. »

Un document de l’ASFC démontre que plusieurs projets, dont la mise sur pied d’un centre d’appels de Service Canada au coût de 6 millions pour répondre aux questions des voyageurs sur les mesures sanitaires fédérales et l’utilisation d’ArriveCAN, ont été inclus dans le coût total de l’application. Sa première version a coûté 80 000 $.

M. Utano a estimé que l’application en tant que telle a coûté environ 12 millions en tout si l’on exclut toutes les autres dépenses connexes.

Les deux fonctionnaires ont affirmé qu’ils n’avaient pas l’autorité d’approuver l’octroi de contrats à GC Strategies. La firme de deux associés a été éclaboussée dans le rapport de la vérificatrice générale la semaine dernière pour avoir obtenu des contrats sans appels d’offres dans le cadre de ce projet.

Ils estiment que leur suspension sans solde constitue des représailles pour avoir exposé des informations et critiqué la présidente de l’ASFC lors d’un témoignage précédent en comité parlementaire. L’ASFC a lancé une enquête interne à la suite de plaintes de la firme montréalaise Botler AI et a soumis des documents à la Gendarmerie royale du Canada qui a ouvert une enquête.

Les dirigeants de Botler AI, Ritika Dutt et Amir Morv, ont déjà décrit GC Strategies avec qui ils avaient travaillé pour projet de robot conversationnel non lié à ArriveCAN, comme une « entreprise fantôme » et n’avaient pas hésité à parler de « corruption systémique » dans l’appareil gouvernemental, lors de leur témoignage en octobre devant le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes.

MM. MacDonald et Utano les accusent d’avoir voulu marchander les informations qu’ils avaient colligées sur GC Strategies contre des contrats de l’ASFC. Ils ont déposé une requête en Cour fédérale pour faire annuler l’enquête interne de l’ASFC, qui est biaisée selon eux, afin qu’elle soit menée par une tierce partie indépendante.

« Ces allégations sont complètement et totalement fausses, a réagi la présidente-directrice génréale de Botler AI, Ritika Dutt. Botler n’a jamais demandé de contrat ou tout autre avantage en échange d’informations concernant une mauvaise conduite. »

L’entreprise dit « coopérer pleinement » à toutes les enquêtes qui ont été ouvertes alors qu’elle n’a aucun contrat présentement avec l’ASFC.