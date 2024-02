Données du Collège des médecins Quatre régions ont perdu des médecins de famille, mais les effectifs globaux augmentent

Le Québec continue d’augmenter ses effectifs médicaux, puisque 280 médecins de plus se sont ajoutés au réseau de la santé depuis un an, selon les plus récentes données du Collège des médecins (CMQ) publiées jeudi matin.