(Ottawa) La nation atikamekw d’Opitciwan pourra continuer de gérer son propre système de protection de la jeunesse. Dans un jugement unanime, la Cour suprême rejette l’argumentaire du gouvernement du Québec qui considérait que la loi C-92 empiète dans ses compétences. Il s’agit d’une décision cruciale pour les communautés autochtones partout au pays.

« Rien n’empêche le Parlement d’affirmer que les peuples autochtones ont compétence pour adopter des lois en matière de services à l’enfance et à la famille », écrit le plus haut tribunal du pays. « Contrairement à ce que plaide le procureur général du Québec, l’“architecture constitutionnelle” canadienne n’en est nullement ébranlée. »

La Cour suprême conclut donc que la loi est constitutionnelle dans son ensemble, contrairement à la Cour d’appel du Québec. Celle-ci avait estimé que la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis respectait la Constitution sauf pour un article et un paragraphe qui accordaient une prépondérance à la législation autochtone en matière de protection de l’enfance sur les lois fédérale et provinciales. Le gouvernement fédéral vient ainsi déléguer des pouvoirs aux communautés. Or, le Parlement peut choisir de donner la même force de loi à une législation autochtone en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, conclut la Cour suprême.

Elle insiste sur le fait que la loi C-92 « représente un progrès significatif » pour la réconciliation avec les Premières Nations, qu’elle fait partie de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et qu’elle répond l’un des appels à l’action de la Commission vérité et réconciliation pour établir des normes nationales en matière de protection de l’enfance autochtone.

« Considérée dans son intégralité, la Loi a pour caractère véritable de protéger le bien-être des enfants, des jeunes et des familles autochtones en favorisant la fourniture de services à l’enfance et à la famille culturellement adaptés et, ce faisant, de contribuer au processus de réconciliation avec les peuples autochtones », souligne-t-elle.

Les neuf juges de la Cour suprême avaient entendu la cause, mais Russell Brown qui a démissionné en juin n’a pas participé à la rédaction du jugement.

Le gouvernement Legault s’était opposé au fait que la loi fédérale « affirme le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones ». Dans son plaidoyer devant la Cour d’appel, il avait indiqué que C-92 « usurpe le rôle des tribunaux et crée unilatéralement un troisième ordre de gouvernement au Canada ».

Le choix du gouvernement Legault de contester la loi fédérale a d’ailleurs jeté un froid dans ses relations avec l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

La loi, entrée en vigueur en janvier 2020, reconnaît le droit des Autochtones, des Inuits et des Métis à déterminer leurs pratiques en matière de protection de l’enfance. La nation atikamekw d’Opitciwan, en Mauricie, a été la première à s’en prévaloir au Québec il y a deux ans. Son conseil a adopté sa propre loi pour s’affranchir de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), ce qui constituait un pas vers son autodétermination. Il s’agit d’un modèle qui a fait ses preuves comme le rapportait La Presse en janvier.

Au Québec, neuf communautés autochtones, dont les Innus d’Uashat mak Mani-utenam, près de Sept-Îles, ont déposé un avis d’intention d’adopter leur propre loi en vertu de C-92.

Avec Fanny Lévesque, La Presse