L’Ontario signe un accord avec Ottawa sur les transferts en santé

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ont annoncé vendredi comment la province dépenserait 3,1 milliards de transferts fédéraux en santé : l’augmentation de l’accès aux médecins de famille, la réduction des listes d’attente et l’embauche de plus de travailleurs.