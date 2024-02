Le gouvernement affirme que plus de 1000 personnes travaillent 24 heures sur 24, utilisant environ 400 pièces d’équipement pour déneiger la province.

Santé Nouvelle-Écosse affirme que les services non urgents dans sa zone Est continueront d’être réduits à la suite de la tempête de neige de la fin de semaine.

La Presse Canadienne

Cette zone comprend les comtés d’Antigonish et de Guysborough ainsi que le Cap-Breton, où jusqu’à 150 centimètres de neige se sont accumulés à certains endroits.

L’autorité sanitaire dit qu’elle se concentrera mercredi sur les soins d’urgence et demande aux patients d’envisager de reporter leurs rendez-vous non urgents.

Le gouvernement provincial affirme que les résidants de la municipalité régionale du Cap-Breton et d’Eskasoni devraient éviter les déplacements inutiles. Il espère que la plupart des routes seront dégagées d’ici la fin de la semaine.

La municipalité régionale, qui comprend Sydney, la plus grande communauté du Cap-Breton, indique que l’hôtel de ville reste fermé et que les services de transport en commun et la collecte des déchets sont toujours suspendus.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a déclaré que les bureaux provinciaux de la municipalité régionale du Cap-Breton et du comté de Victoria seront également fermés mercredi en raison des travaux de nettoyage en cours à la suite de la tempête.

Tous les autres bureaux provinciaux seront ouverts aux heures normales, sauf en cas de perturbation locale, comme une panne de courant.

