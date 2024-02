Des élèves-officiers du Collège de la Garde côtière canadienne du Cap-Breton ont été mobilisés mercredi pour aider à déblayer une quantité record de neige dans les rues encombrées de Sydney, où l’état d’urgence local reste en vigueur.

La Presse Canadienne

Les cadets ont commencé à pelleter lundi près du collège, dans le secteur voisin de Westmount, mais 100 d’entre eux devaient monter à bord des autobus pour aider les résidents qui restent coincés dans leurs maisons par d’énormes congères laissées par une chute de neige de 150 centimètres en fin de semaine, a affirmé le porte-parole de la Garde côtière Harvey Vardy.

« La province décidera où ils iront », a indiqué M. Vardy lors d’une entrevue mercredi.

Lundi, le ministre fédéral de la Protection civile, Harjit Sajjan, a déclaré que trois hélicoptères de la Garde côtière étaient disponibles pour aider à d’éventuelles évacuations ou pour transporter des fournitures essentielles, y compris du carburant.

M. Vardy, directeur régional des programmes d’intervention de la Garde côtière, a déclaré que les hélicoptères sont stationnés à l’aéroport de Sydney, mais qu’ils n’ont pas encore été utilisés. Il a affirmé qu’il n’y avait eu « aucune demande formelle pour les hélicoptères des garde-côtes ».

Pendant ce temps, les écoles et la plupart des bureaux gouvernementaux ont été fermés pour une troisième journée au Cap-Breton. De plus, Santé Nouvelle-Écosse a annoncé que les services non urgents seraient réduits partout sur l’île ainsi que dans les comtés est d’Antigonish et Guysborough, sur la partie continentale de la Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement provincial affirme que les résidents de la municipalité régionale du Cap-Breton et de la Première Nation d’Eskasoni devraient éviter les déplacements inutiles. La municipalité régionale, qui comprend Sydney, indique que l’hôtel de ville reste fermé et que les services de transport en commun et la collecte des déchets sont toujours suspendus.

Le gouvernement affirme que plus de 1000 personnes travaillent 24 heures sur 24, utilisant environ 400 pièces d’équipement pour déneiger la province.