(New Carlisle) Une manifestation a été entreprise mercredi matin devant un établissement de détention de l’est du Québec par des agents de la paix qui dénoncent son état de délabrement.

La Presse Canadienne

C’est l’Établissement de détention provincial de New Carlisle, en Gaspésie, qui fait l’objet du mécontentement des membres du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec affilié à la CSN.

Le président du syndicat, Mathieu Lavoie, affirme que l’établissement situé sur le boulevard Gérard-D.-Levesque, qui a été construit en 1964, est vétuste et très mal en point. Il affirme qu’il ne répond plus aux normes carcérales actuelles et qu’il a grand besoin de rénovations majeures.

M. Lavoie ajoute que dans son état actuel, le bâtiment constitue une menace pour la santé et la sécurité au travail des salariés.

En 2019 et en 2023, des détenus ont saccagé des secteurs qui ne sont plus utilisables et des sections de tuyaux en métal ont été arrachées des installations, ce qui représente un danger pour la sécurité physique des agents dans l’exercice de leurs fonctions, selon Serge St-Pierre, président du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine de la CSN.

Il affirme que la Société québécoise des infrastructures (SIQ), qui gère le bâtiment, est bien au courant de la situation, mais que le dossier traîne quand même.