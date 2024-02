Le maire d’Amos, Sébastien D’Astous, fera partie des 20 joueurs qui s’affronteront sur une île des Philippines pour une deuxième saison de Survivor Québec. Un « choix personnel », estime la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest.

La Ville d’Amos a fait l’annonce mercredi matin, au même moment où la liste des participants à cette nouvelle saison de la téléréalité était dévoilée par le réseau de télévision Noovo.

Par communiqué, la Ville d’Amos s’est dite fière que M. D’Astous, aussi préfet de sa MRC, ait été sélectionné parmi les 2500 candidats à la série. « Je suis un trippeux de téléréalité », a expliqué pour sa part Sébastien D’Astous dans une vidéo s’adressant aux citoyens, rendue publique mercredi.

« J’y vais avant tout pour moi, parce que je veux repousser mes propres limites. […] Je veux faire parler de ma région et de ma ville », a-t-il assuré.

Le maire espère faire bonne impression et que sa participation « créera un engouement positif au sein de la communauté ».

Un maire suppléant, Pierre Deshaies, prendra le relais de M. D’Astous pendant son absence qui devrait durer entre deux semaines et deux mois.

L’émission de téléréalité Survivor Québec est inspirée par celle des États-Unis. Cette deuxième édition permettra à 20 joueurs isolés sur une île philippinoise de se confronter à des épreuves mentales et physiques extrêmes. Le gagnant remporte un prix de 100 000 $. S’il remporte l’épreuve, M. D’Astous s’engage à remettre une compensation en don à la communauté.

Un choix « personnel »

Appelée à commenter la décision de M. D’Astous devant les médias, la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest a indiqué qu’il s’agit d’un choix personnel. « Je vais respecter le choix des maires et mairesses, a-t-elle souligné. Parce que ça revient toujours aux citoyens. Les maires et mairesses sont imputables devant leurs citoyens. »

Sur Facebook, l’annonce du maire sur la page de la Ville d’Amos a été bien accueillie par les internautes.

« Je ne connais pas cette émission, mais fort probablement qu’on va maintenant la suivre », a écrit une citoyenne. « C’est courageux, j’admire ton audace ! Peu importe le résultat, déjà d’être participant c’est grand ! Bonne chance ! »

« Félicitations et bonne Chance ! Go Amos go ! », s’est enthousiasmé un autre.

Cette deuxième édition de Survivor Québec sera diffusée sur la chaîne Noovo ce printemps.

Avec Hugo Pilon-Larose, La Presse