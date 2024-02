Une enquête publique se déroulera ce printemps, plus de trois ans après la mort tragique de Raphaël André, un Innu en situation d’itinérance retrouvé sans vie dans une toilette chimique à quelques pas d’un refuge fermé au centre-ville de Montréal. Et ce, en plein couvre-feu lié à la pandémie.

Le bureau du coroner a annoncé lundi que ces audiences publiques se dérouleront du 13 au 24 mai et du 3 au 14 juin 2024, à Longueuil.

« Les audiences permettront à toute personne d’intérêt de s’exprimer concernant les circonstances de ce décès afin d’en analyser tous les facteurs contributifs, et ce, en vue de proposer des pistes de solutions pour une meilleure protection de la vie humaine », a précisé le bureau du coroner par communiqué.

La coroner Me Stéphanie Gamache présidera l’enquête, assistée par la procureure aux enquêtes publiques, Me Émilie Fay-Carlos. Les détails concernant le déroulement de l’enquête seront publiés ultérieurement.

Trois ans après le décès

Raphaël André a été retrouvé sans vie le 17 janvier 2021. Il se trouvait dans une toilette chimique à proximité du refuge La Porte ouverte, alors fermé. L’homme de 51 ans était originaire de Matimekush-Lac John, une communauté innue de Schefferville à 500 km de Sept-Îles, sur la Côte-Nord.

(Re)lisez Un « homme bon » piégé par ses démons

La mort de M. André est survenue en plein confinement lié à la pandémie de la COVID-19. Une dizaine de jours plus tôt, le gouvernement de François Legault avait instauré un couvre-feu interdisant à la population de se trouver à l’extérieur entre 20 h et 5 h du matin. Les personnes en situation d’itinérance étaient soumises au même règlement et devaient trouver une place en refuge à 20 h.

Le 26 janvier de la même année, la Cour supérieure a exclu les personnes itinérantes de l’obligation à se soumettre au couvre-feu dans une ordonnance de sauvegarde.

Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) avait dénoncé à l’époque que M. André s’était caché dans la toilette chimique par crainte de recevoir une contravention en lien avec le couvre-feu.

Ce drame avait bouleversé tout le Québec.

Une enquête publique surprise

Aucune annonce concernant une enquête publique à propos de la mort de M. André n’avait été faite dans les trois années suivant celle-ci.

Le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) a d’abord rapporté la nouvelle il y a une douzaine de jours. Selon ce média, la famille de Raphaël André a été avisée récemment de cette enquête.

Le rapport du coroner concernant la mort de M. André sera aussi rendu public prochainement, a indiqué APTN.