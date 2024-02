Justin Trudeau souhaite au roi de se rétablir « rapidement et complètement »

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau souhaite un prompt rétablissement au roi Charles après que le palais de Buckingham a révélé que le monarque avait reçu un diagnostic de cancer.

La Presse Canadienne

M. Trudeau dit qu’après avoir entendu la nouvelle, il pense au roi, tout comme d’innombrables autres personnes au Canada et dans le monde.

Le palais n’a pas divulgué de détails supplémentaires, sauf pour dire que le cancer n’est pas lié au récent traitement du roi pour une maladie bénigne de la prostate.

Le roi Charles a déjà commencé son traitement et reportera certaines de ses fonctions publiques, a indiqué le palais, bien qu’il continuera à s’occuper de formalités administratives et des affaires d’État de routine.

La nouvelle du diagnostic survient alors que sa belle-fille Kate, princesse de Galles, se remet d’une opération abdominale qui l’a vue hospitalisée pendant environ deux semaines.

Le palais affirme que le roi reçoit des traitements ambulatoires.

« Comme les Canadiens de partout au pays et les citoyens du monde entier, je pense à Sa Majesté le roi Charles III, qui subit un traitement contre le cancer », a déclaré M. Trudeau sur les réseaux sociaux.

« Nous lui adressons nos meilleurs vœux et espérons qu’il se rétablira rapidement et complètement », a-t-il ajouté.

Dans son propre message, Ralph Goodale, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, a qualifié la nouvelle de « troublante » et a souhaité au roi un « rétablissement rapide et complet ».

La gouverneure générale Mary Simon a aussi exprimé ses « meilleurs vœux » au roi, et affirmé que ses pensées accompagnaient « aujourd’hui et toujours » le monarque et toute la famille royale.

« Sa Majesté a toujours dirigé avec passion et a toujours inspiré les autres à créer un monde meilleur. Aujourd’hui, avec cette nouvelle, il montre une fois de plus l’exemple. Tant de Canadiens sont confrontés à cette bataille. Deux Canadiens sur cinq recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie », a-t-elle souligné dans une déclaration écrite.

« Nous espérons que le fait que Sa Majesté reconnaisse si ouvertement et publiquement son cancer encouragera et motivera les personnes qui reçoivent leur propre traitement. Nous admirons la force et la détermination du roi dans sa lutte contre cette maladie », a-t-elle ajouté.