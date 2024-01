Un ours polaire dans le village nunavimmiut de Kuujjuaq

Un ours polaire abattu à Kuujjuaq

Un ours polaire qui s’était aventuré mardi dans le village de Kuujjuaq a été abattu en soirée.

C’est ce qu’a annoncé la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) sur sa page Facebook, se réjouissant au passage que personne n’ait été blessé. « Nous demandons aux Kuujjuamiut d’être très vigilants ce soir et dans les prochaines heures, lorsqu’ils se déplacent dans le village et sur le territoire », est-il également écrit.

Selon des résidants s’étant prononcés sur les réseaux sociaux, l’ours polaire aurait été abattu moins d’une heure après avoir été initialement aperçu.

« Les ours polaires de l’Arctique canadien sont de vrais prédateurs et peuvent considérer l’humain comme une source alimentaire potentielle », peut-on lire sur le site de Parcs Canada. En leur présence, il ne faudrait « surtout pas se trouver dans un environnement sans protection ».

Quiconque aperçoit des animaux qui pourraient représenter un danger pour la collectivité est invité à contacter la police locale, écrit la RRSSSN.