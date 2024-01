(Ottawa) Le Canada est « meilleur » aujourd’hui grâce à Ed Broadbent, selon le premier ministre Justin Trudeau, qui fait partie des nombreuses personnalités du monde politique ayant rendu hommage à l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) lors de ses funérailles d’État, dimanche à Ottawa.

La Presse Canadienne

Peu avant le début de la cérémonie, une longue file de personnes en deuil – dont plusieurs portaient des couleurs sombres, mais ponctuées d’un soupçon d’orange – s’étendait devant le Carleton Dominion-Chalmers Centre.

Pendant ce temps, M. Trudeau prenait quelques instants devant les journalistes pour souligner l’héritage qu’a laissé derrière lui M. Broadbent.

PHOTO PATRICK DOYLE, REUTERS Justin Trudeau

« Ed était un Canadien extraordinaire qui a contribué à façonner le Canada moderne. C’était un homme de passion qui était ancré dans le désir d’un monde meilleur pour tous, de la justice sociale, et le Canada est meilleur à cause de son service, en politique et en dehors de la politique », a souligné le premier ministre.

De son côté, l’actuel chef du NPD, Jagmeet Singh, a tenu à saluer l’engagement de M. Broadbent lorsqu’il était à la tête du NPD.

« J’ai rencontré plusieurs membres des familles, des militants du Nouveau Parti démocratique, et aussi des gens qui ont été touchés par la vie et la contribution de M. Broadbent, a mentionné M. Singh. Notre engagement c’est de continuer la lutte pour une meilleure société égale et une société où on prend soin les uns des autres. »

Pendant la cérémonie, M. Singh a eu du mal à retenir ses larmes lorsqu’il a raconté comment M. Broadbent lui a servi de mentor à ses débuts comme chef du NPD.

PHOTO BLAIR GABLE, REUTERS Jagmeet Singh

« Il voulait que j’en fasse beaucoup plus et beaucoup plus vite – c’était très néo-démocrate de sa part. Et il voulait s’assurer que nous ne laissions jamais les libéraux s’en sortir, ce qui est aussi très néo-démocrate de sa part », a raconté M. Singh.

Il a ajouté, en retenant ses larmes : « Nous ne l’oublierons jamais. Et Ed, nous ne te décevrons pas. Tu es toujours celui que je veux être quand je serai grand. »

Le premier ministre du Manitoba, le néo-démocrate Wab Kinew, a affirmé lors de son propre discours que le départ de M. Broadbent pourrait marquer la fin d’une époque en politique.

« L’attitude souriante et joyeuse de M. Broadbent est un exemple dont nous devrions nous inspirer aujourd’hui », a-t-il soutenu.

La gouverneure générale, Mary Simon, l’ambassadeur du Canada auprès des Nations unies et ancien premier ministre néo-démocrate de l’Ontario, Bob Rae, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont aussi assisté aux funérailles.

M. Broadbent est mort le 11 janvier dernier à l’âge de 87 ans. Il a été député pendant plus de deux décennies et a dirigé le NPD pendant 14 ans dans les années 1970 et 1980.

En tant que chef du NPD, il a affronté quatre premiers ministres différents, dont Pierre Elliott Trudeau et Brian Mulroney.

À travers son parcours, Ed Broadbent a reçu de nombreuses distinctions, dont plusieurs doctorats honorifiques. Il est aussi devenu membre du Conseil privé du Roi en 1982, a été nommé Officier de l’Ordre du Canada en 1993 et a été promu Compagnon de l’Ordre du Canada en 2001.

Les drapeaux de tous les édifices du gouvernement fédéral partout au pays, y compris la tour de la Paix, ont été mis en berne du lever au coucher du soleil dimanche.

Les funérailles d’État sont généralement réservées aux personnes qui ont occupé des fonctions de gouverneur général, premier ministre ou ministre. D’éminents Canadiens peuvent aussi avoir des funérailles nationales, si le premier ministre le juge opportun.