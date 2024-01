Le gouvernement Trudeau veut mobiliser les provinces, les corps policiers et l’industrie automobile pour contrer le fléau des vols d’autos qui afflige le pays.

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a ainsi annoncé dimanche la tenue d’un sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, qui aura lieu à Ottawa le 8 février.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc

Ce crime transnational très lucratif et très sophistiqué non seulement affecte les Canadiens, mais aussi renforce les organisations criminelles grâce aux produits de la criminalité, a fait valoir le ministre LeBlanc en mêlée de presse en compagnie de quatre de ses collègues.

L’annonce de ce sommet est intervenue au premier jour d’une retraite de trois jours du cabinet fédéral à Montréal visant à préparer la rentrée parlementaire. La crise du logement, la hausse du coût de la vie, les politiques en matière d’immigration ainsi que les conséquences de l’élection présidentielle sur les relations canado-américaines font partie des sujets qui seront abordés durant cette retraite.

En moyenne, une voiture est volée toutes les six minutes au pays, d’après un rapport publié en juin dernier. Selon les estimations de l’industrie automobile, les taux de vols d’autos ont augmenté de 50 % au Québec et de 48,3 % en Ontario en 2022 par rapport à l’année précédente.

Le port de Montréal est d’ailleurs devenu une plaque tournante pour l’exportation de véhicules volés. La majorité de ces véhicules aboutissent en Afrique et au Moyen-Orient.

Plusieurs stratagèmes sont utilisés pour déjouer les autorités policières. À Montréal, les véhicules volés se retrouvent dans le port parce que les réseaux criminels ont enregistré des entreprises qui servent d’écran pour simuler des envois de marchandises.

Même des élus se font voler

Même les élus n’échappent pas à ce fléau. Sur la scène fédérale, l’ancien ministre de la Justice David Lametti a vu le véhicule de fonction qui lui avait été alloué par le gouvernement fédéral être subtilisé par des voleurs à deux reprises, a rapporté CBC en juin dernier. Le premier véhicule, un Toyota Highlander XLE, a été volé le 11 février 2011 et n’a jamais été retrouvé. Le second, encore un Toyota Highlander XLE, est disparu le 13 février 2023, mais il a été retrouvé un mois plus tard.

Sur la scène provinciale, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, a aussi été victime d’un vol de voiture, a rapporté Le Journal de Montréal. Son véhicule de fonction a été volé le 5 décembre dernier dans le secteur Saint-Émile à Québec. Il a finalement été retrouvé quelques heures plus tard à Montréal.

Le sommet que propose Ottawa vise à identifier des pistes de solution « à court, moyen et long termes » pour contrer ce fléau.

« La collaboration est essentielle à la recherche de solutions. En réunissant des partenaires des juridictions locales, provinciales et nationale, nous pourrons lors de ce sommet mieux coordonner nos efforts collectifs pour lutter contre le vol de véhicules », a dit M. LeBlanc.

Le ministre s’est dit inquiet de la violence qui marque de plus en plus ces vols de véhicules. « On voit de plus en plus de gens qui sont agressés durant ces crimes. Ce fléau est devenu une grande source d’inquiétude aux quatre coins du pays », a ajouté le ministre.

Son homologue du Québec, le ministre François Bonnardel, a accueilli favorablement l’annonce du gouvernement Trudeau. « Le fléau des vols de voitures était l’un des sujets prioritaires du Québec lors de la dernière rencontre des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux d’octobre dernier à Bromont. Je vais participer avec les équipes de la Sécurité publique pour trouver des solutions durables », a-t-il commenté.

Selon le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, qui est aussi le lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, la multiplication de ces crimes a un impact important.

« Trop de Canadiens ont payé le prix élevé, financièrement et émotionnellement, de s’être fait voler leur voiture », a lancé M. Rodriguez.

« Le vol d’automobiles est un phénomène criminel croissant qui touche les Canadiens d’un océan à l’autre. Il est essentiel que nous nous attaquions à ce problème », a souligné pour sa part le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Avec Tommy Chouinard, La Presse