Ottawa a dévoilé mardi une liste d’organismes de recherche chinois, russes et iraniens qui présentent un risque pour la sécurité nationale du Canada, avec qui les chercheurs canadiens actifs dans certains secteurs de pointe ne pourront plus collaborer s’ils souhaitent obtenir du financement fédéral. Des partenaires de chercheurs affiliés à presque toutes les universités québécoises sont visés.

La liste a été établie par les autorités fédérales en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, qui a utilisé des informations déjà publiques, mais aussi des informations top secrètes détenues par les services de renseignement canadiens ainsi que des informations obtenues des pays alliés du Canada.

Désormais, il sera interdit de demander une subvention fédérale pour un projet de recherche dans certains domaines névralgiques qui inclut un chercheur, un financement ou un appui d’une de ces institutions jugées problématiques.

« Il s’agit d’organisations affiliées à des organismes militaires, à des organismes de défense nationale ou à des organismes de sécurité d’États étrangers qui présentent des risques pour la sécurité nationale du Canada », ont expliqué dans une déclaration commune les ministres François-Philippe Champagne, Mark Holland et Dominic Leblanc.

Les domaines névralgiques qui sont visés comprennent les recherches en matière de technologies de communication de pointe, la cryptographie, la cybersécurité, les matériaux supraconducteurs, les radars avancés, les satellites, les stations spatiales, l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, la biologie synthétique et les exosquelettes.

« L’écosystème de recherche de classe mondiale du Canada est défini par l’excellence et sa nature ouverte et collaborative. Cette ouverture peut en faire une cible pour l’influence étrangère, ce qui accroît le risque de détournement des efforts de recherche et de développement au détriment de la sécurité nationale », précise la nouvelle Politique sur la recherche en technologies sensibles et sur les affiliations préoccupantes.

« Par exemple, le transfert illicite de connaissances – en particulier dans des domaines de recherche transformatrice tels que l’IA, l’informatique quantique et le génie génétique qui pourraient avoir un double usage à des fins militaires et de surveillance – pose des défis majeurs pour le Canada et ses alliés », poursuit le document.

Le pays avec le plus grand nombre d’entités inscrites sur la liste noire est la Chine, suivie de la Russie et de l’Iran. La liste comprend des établissements chinois où des chercheurs mènent des recherches conjointes avec des confrères du réseau de l’Université du Québec, de l’école Polytechnique, des universités Laval, McGill et Concordia, entre autres.

La nouvelle politique du gouvernement fédéral a été développée en collaboration avec le milieu universitaire canadien, affirme Ottawa. Certains établissements perdront l’accès à des ressources étrangères utilisées dans la recherche en raison des nouveaux interdits, mais des représentants du gouvernement ont tenu à rappeler lors d’un briefing avec les médias mardi qu’il y a aussi un coût associé au détournement et au vol de technologies par certains acteurs étrangers.

Des représentants des établissements universitaires étaient en rencontre mardi après-midi afin de prendre connaissance des détails de la nouvelle politique et des implications pour la recherche. Plusieurs prévoient réagir plus tard cette semaine après avoir analysé le tout.