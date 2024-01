Les conditions routières seront dangereuses à plusieurs endroits et de forts vents ainsi que des ondes de tempête pourraient provoquer la fermeture de routes, prévient Environnement Canada.

(Montréal) Une autre tempête traverse le Québec samedi et devrait laisser de 15 à 40 centimètres de neige sur son passage.

La Presse Canadienne

La neige a débuté au cours de la nuit de vendredi à samedi dans la grande région de Montréal.

On attend une quinzaine de centimètres de neige dans le sud du Québec au cours de la journée de samedi, avec des vents forts causant de la poudrerie par endroits. L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles à certains endroits et la neige pourrait être mêlée à de la pluie en après-midi.

L’Estrie s’en sort un peu mieux ayant reçu de la faible neige au cours de la nuit, notamment à Sherbrooke, mais ce sont surtout les vents forts du sud-est, accompagnés de rafales à 90 kilomètres à l’heure, qui causent des soucis samedi matin. Ces vents sont similaires à ceux qui se sont produits mercredi dernier.

La station de ski Mont Sutton a d’ailleurs annoncé qu’elle serait fermée pour la journée en raison d’une panne de courant et de vents violents attendus jusqu’en fin d’avant-midi.

La tempête de neige se dirige graduellement vers le centre et l’est du Québec.

À Trois-Rivières, en Mauricie, les prévisions d’Environnement Canada faisaient état samedi matin d’une accumulation de 25 à 40 centimètres de neige, avec des vents forts et de la poudrerie. Les conditions devraient s’améliorer en fin de journée.

On pourrait recevoir jusqu’à 5 cm de neige l’heure par endroit, et ce, combiné à de forts vents causant de la poudrerie. La visibilité sur les routes sera réduite, voire nulle par endroits, a expliqué le météorologue Jean-Philippe Bégin, d’Environnement Canada, en conférence de presse la veille pour préparer la population à ce qui s’en vient.

« On parle de 25 cm de neige à 40 cm de neige dans une bande au nord du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec, incluant Charlevoix, la Côte-Nord et le sud-est de la Gaspésie », a expliqué M. Bégin.

Les régions du Bas-Saint-Laurent et celles près de Québec devraient être affectées plus durement par la tempête, qui rendra les déplacements dangereux.

« Les régions près de Québec vont avoir des vents très forts et des conditions de visibilité nulle », prévenait le météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada.

Un avertissement de tempête hivernal était toujours en vigueur peu après 5 h samedi matin à Québec, où l’on annonçait de 20 à 30 centimètres de neige, selon les prévisions.

« Les vents souffleront du nord-est en rafales à 90 kilomètres à l’heure près du fleuve […] La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie », précise l’avertissement.

La neige devrait diminuer d’intensité en soirée dans la Vieille-Capitale et les environs.

On prévoit aussi des niveaux d’eau plus élevés que la normale près de la côte samedi soir.

Des avertissements de tempête hivernale et d’onde de tempête étaient toujours en vigueur également dans la région de Charlevoix, où l’on prévoit des conditions hivernales dangereuses plus tard dans la journée. Par exemple, à Baie-Saint-Paul, on attend de 25 à 40 centimètres de neige, des vents forts à violents et de la poudrerie.

C’est la même chose à Baie-Comeau et sur la Côte-Nord, où l’on prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale, de grosses vagues et de la glace de mer près de la côte samedi après-midi.

On prévoit des conditions hivernales dangereuses également à Gaspé plus tard en journée. La tempête amènera de 15 à 30 centimètres de neige, des vents violents et de la poudrerie. Là aussi, les vents souffleront de l’est en rafales à 90 kilomètres à l’heure, surtout aux endroits exposés.

La tempête pourrait également provoquer des retards de vols dans les aéroports de la province.