Une deuxième tempête hivernale en seulement quelques jours a frappé le Québec samedi. Jusqu’à 40 centimètres de neige sont attendus dans certaines régions, particulièrement au nord du fleuve Saint-Laurent, au grand bonheur des adeptes de la saison froide.

« Je suis une grosse fan de ski, donc c’est vraiment cool qu’il neige autant comme ça cette semaine », lance Élise Larouche, qui faisait ses commissions sur la Plaza Saint-Hubert au moment où La Presse l’a croisée. « Avec le métro à côté, ça reste super facile de se déplacer, d’autant plus que c’est un coin vraiment agréable qui devient de plus en plus familial », note-t-elle.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Élise Larouche

Un peu partout, les clients affluaient sur l’artère commerciale en début de journée malgré la neige abondante. « C’est sûr qu’avec la poussette, c’est un peu plus compliqué, surtout pour aller à la garderie. Des fois, c’est un peu la bataille », lance Amanda Truscott le sourire aux lèvres.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Amanda Truscott

Cela dit, la mère de famille voit surtout le positif derrière les deux bordées de neige consécutives survenues cette semaine, mercredi et samedi. « On prend le train quand il neige trop et on évite de prendre la voiture quand ce n’est pas nécessaire, donc ça va relativement bien. Sinon, pour le reste, on en profite comme on peut de cette belle neige. »

Venu de Longueuil pour un rendez-vous chez le coiffeur, Stéphane Bronner était quant à lui bien content de son expérience hivernale.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Stéphane Bronner

« Les trottoirs sont somme toute assez bien déneigés, je trouve, même s’il y en a toujours où c’est plus difficile. Surtout, on peut se garer facilement comme il y a moins de monde sur les routes. Il faut toujours faire attention et s’adapter, mais globalement, ça va très bien aujourd’hui », relate-t-il.

Conditions variables

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Un manteau de neige recouvrait les rues de Montréal samedi.

Selon les prévisions actuelles, on attend une quinzaine de centimètres de neige dans la région de Montréal et un peu partout au sud du Québec durant la journée de samedi, avec des vents forts causant de la poudrerie par endroits. L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles à certains endroits et la neige pourrait être mêlée à de la pluie en après-midi.

« On a des conditions très variables pour la région de Montréal. Il pleut à Saint-Hubert et il neige à Dorval. C’est à couper au couteau », a expliqué le météorologue chez Environnement Canada, Simon Legault.

L’Outaouais devait recevoir jusqu’à 30 centimètres. Dans la région de Québec, les fortes précipitations étaient aussi accompagnées de rafales allant jusqu’à 80 km/h, causant une intense poudrerie. Un avertissement de tempête hivernal était toujours en vigueur peu après 5 h samedi matin à Québec, où l’on annonçait de 20 à 30 centimètres de neige.

Encore une fois, le gros de la tempête touche beaucoup le nord du fleuve avec entre 25 et 40 centimètres entre Montréal et Québec. Au sud, on est plus sous forme de pluie et de neige fondante. Simon Legault, d’Environnement Canada

D’après lui, « ce qui est surtout remarquable, c’est qu’on a deux bordées très semblables en termes de précipitations sur une période de seulement quelques jours ». « La neige va s’accumuler dans plusieurs régions. Elle est là pour rester », a-t-il illustré.

L’Estrie s’en sortait un peu mieux, ayant reçu de la faible neige au cours de la nuit, notamment à Sherbrooke, mais ce sont surtout les vents forts du sud-est, accompagnés de rafales à 90 kilomètres à l’heure, qui ont causé des soucis samedi matin. Ces vents sont similaires à ceux qui se sont produits mercredi dernier.

À Trois-Rivières, en Mauricie, les prévisions d’Environnement Canada faisaient état samedi matin d’une accumulation de 25 à 40 centimètres de neige, avec des vents forts et de la poudrerie. Les conditions devraient s’améliorer en fin de journée.

Ce sont les régions du Bas-Saint-Laurent et celles près de Québec qui devraient être affectées plus durement par la tempête, qui rendra les déplacements dangereux.

Plusieurs avertissements de tempête hivernale et d’onde de tempête étaient toujours en vigueur également dans la région de Charlevoix, où l’on prévoit des conditions hivernales dangereuses plus tard dans la journée. Par exemple, à Baie-Saint-Paul, on attend de 25 à 40 centimètres de neige, des vents forts à violents et de la poudrerie. C’est la même chose à Baie-Comeau et sur la Côte-Nord, où l’on prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale, de grosses vagues et de la glace de mer près de la côte samedi après-midi.

On prévoyait des conditions hivernales dangereuses également à Gaspé plus tard en journée. La tempête amènera de 15 à 30 centimètres de neige, des vents violents et de la poudrerie. Là aussi, les vents souffleront de l’est en rafales à 90 kilomètres à l’heure, surtout aux endroits exposés.

Déplacements difficiles, vols annulés

La chaussée était partiellement couverte à Montréal et en Montérégie, mais les conditions routières étaient plus difficiles samedi, vers 9 h 30, sur la couronne nord de Montréal, à Laval, dans les Laurentides et Lanaudière, où le ministère des Transports et de la Mobilité durable faisait état de chaussées enneigées et de visibilité réduite par endroits.

La Sûreté du Québec (SQ) rapportait quelques sorties de route sur les grands axes routiers de Montréal et Laval, causant principalement des dommages matériels.

La visibilité commençait également à se détériorer du côté de Québec et de Chaudière-Appalaches, où la SQ rapportait également quelques sorties de route, parfois causant des blessures, mais rien de grave. La chaussée était enneigée, avec une visibilité réduite, en Beauce, précisaient également les données du MTQ.

Plusieurs vols ont été retardés à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et quelques-uns étaient annulés, surtout en direction des États-Unis.

Quelques pannes Le nombre de foyers privés d’électricité a doublé en l’espace de deux heures samedi matin. Vers 13 h, Hydro-Québec rapportait que plus de 5000 clients étaient sans courant, principalement dans la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches et l’Estrie. La station de ski Mont Sutton, en Estrie, a d’ailleurs annoncé qu’elle serait fermée pour la journée en raison d’une panne de courant et de vents violents attendus jusqu’en fin d’avant-midi. C’est d’ailleurs la cinquième journée de l’hiver que la station doit fermer, du jamais-vu pour l’organisation.

Avec La Presse Canadienne