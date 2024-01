Le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec a déposé une plainte contre le médecin québécois Éric Sabbah. On reproche au cardiologue d’avoir commis un « acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession médicale ».

Le Dr Sabbah, qui pratique en Montérégie, s’était retrouvé dans l’actualité en novembre dernier après avoir publié un texte sur les réseaux sociaux où il en appelait au « grand nettoyage » de la bande de Gaza. « C’est fini pour Gaza et le Hamas. Après deux semaines de préavis d’évacuation, c’est l’heure du grand nettoyage. Impossible de distinguer les bons des mauvais », avait notamment écrit le Dr Sabbah sur Facebook.

La publication avait été rapidement retirée des réseaux sociaux. Mais elle avait néanmoins suscité plusieurs réactions.

Des citoyens avaient porté plainte au Collège des médecins.

Lettre d’excuses

Dans les heures suivant le retrait de sa publication, le Dr Sabbah avait dit regretter ses écrits. « Je m’excuse sincèrement auprès de toutes les personnes qui ont pu être offensées par la lecture de ces mots. J’ai rapidement retiré ce texte et je suis profondément désolé de mon geste », avait écrit le Dr Sabbah dans une lettre obtenue par Québecor. Dans cette missive, le médecin disait souhaiter « la fin rapide de ce conflit, une paix durable et une cohabitation fructueuse entre Israéliens et Palestiniens ».

Le Dr Sabbah avait été très actif dans les médias québécois durant la pandémie de COVID-19. Aucun détail n’est disponible pour l’instant sur le contenu exact de la plainte du Conseil de discipline du Collège des médecins. Ceux-ci seront divulgués au premier jour de l’audience disciplinaire, prévue le 25 janvier prochain. La Presse a tenté de joindre le Dr Sabbah jeudi, sans succès.