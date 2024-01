La neige et la pluie ont causé des maux de tête, mercredi, un peu partout au Québec. Plusieurs ménages se sont retrouvés dans le noir, surtout en Estrie, où des stations de ski ont aussi dû fermer leurs portes. À Montréal, l’eau s’est accumulée un peu partout sur la chaussée. Et il faudra maintenant faire vite pour nettoyer le tout avant la prochaine bordée, prévue samedi.

« Je reviens de la garderie et ça a été assez difficile. Avec la neige et les flaques d’eau partout, puis la poussette, ce n’est pas une matinée facile, ça c’est sûr », lance Lukas Sandmea, qui venait tout juste de laisser son jeune enfant à la garderie, dans le centre-ville de Montréal.

Comme lui, Laetitia Laouira reste malgré tout optimiste, en profitant de ce que l’hiver peut offrir. « Franchement, on s’attendait à bien pire cette année. Là, c’est surtout l’eau et la glace qui est compliquée à vivre. En descendant une rue, on glisse toujours une fois sur deux. Ce n’est pas très praticable », dit-elle.

Arrivés de France il y a quelques jours pour un séjour de deux semaines au Québec, Sandrine et Lionel Lanchas s’étonnent quant à eux que la vie continue, malgré la neige et les importantes quantités d’eau.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Lukas Sandmea

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Laetitia Laouira

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sandrine et Lionel Lanchas 1 /3





« Chez nous, avec un millimètre, il n’y a plus rien, plus de vie, tout s’arrête. On sent et on voit que vous êtes clairement plus équipés et habitués. On est surtout étonnés par les flaques d’eau et les trous dans la chaussée, mais sinon, tout est vraiment bien géré, tout est déneigé. C’est super », lance Sandrine, le sourire aux lèvres.

Au total, la métropole a reçu une quinzaine de centimètres de neige depuis mardi. À Laval, on parlait plutôt d’entre 20 et 30 centimètres. Dans les Laurentides et les Hautes-Laurentides, entre 30 et 40 centimètres sont tombés au sol.

C’est la région de Charlevoix qui a reçu le plus de neige, indique Jean-Philippe Bégin d’Environnement Canada. « L’évènement n’est pas terminé à Charlevoix, qui a déjà reçu entre 30 et 40 centimètres et qui pourrait recevoir entre 10 et 20 centimètres supplémentaires », observe le météorologue. Plusieurs routes ont également été fermées sur la Côte-Nord, où jusqu’à 40 centimètres de neige ont été reçus.

« Priorité absolue » aux trottoirs

Une priorité « absolue » sera donnée au déblaiement des trottoirs ainsi qu’à la canalisation de l’eau en bordure de rue durant les prochains jours à Montréal, affirme le porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin. « Ça se passe bien sur les rues artérielles, mais on va devoir repasser dans les rues résidentielles. Ça va être la priorité absolue », dit-il.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE À Montréal, l’eau s’est accumulée un peu partout sur la chaussée.

D’ici 19 h jeudi soir, tous les arrondissements montréalais devraient par ailleurs avoir lancé une deuxième opération de chargement de la neige. Certains, comme Le Plateau-Mont-Royal ou Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, devaient le faire dès mercredi soir. D’autres, comme Ville-Marie, devraient lancer les opérations à compter de jeudi matin.

Il faut dire que le temps presse, car le répit sera de courte durée, selon Environnement Canada. Un autre système qui traverse le centre des États-Unis et remontant les Grands Lacs devrait arriver au Québec dans la nuit de vendredi à samedi. Une autre bordée d’une quinzaine de centimètres est attendue.

« On n’arrivera pas à tout ramasser d’ici samedi, mais le plus qu’on sera capable de faire, le mieux on sera positionnés. La bonne nouvelle, c’est qu’on n’attend pas d’eau ou de verglas pour samedi », détaille M. Sabourin. Il appelle les citoyens à déblayer leurs balcons, entrées et sorties d’urgence le plus rapidement possible afin d’éviter que la neige ne se transforme bientôt en glace.

Situation préoccupante en Estrie

Des dizaines de milliers de clients d’Hydro-Québec ont quant à eux été privés d’électricité en Estrie, où la situation semblait plus critique. Le mont Sutton a dû fermer ses portes mercredi pour une quatrième fois de la saison, une situation « très préoccupante », avoue la porte-parole Clothilde Mondor.

« La raison de notre fermeture […] est une panne de courant généralisée dans notre région. La raison fort probable de cette panne du réseau d’Hydro-Québec, ce sont des branches brisées et arbres tombés sur le réseau électrique dû aux très grands vents de la nuit dernière », poursuit-elle, ajoutant que cette quatrième fermeture en raison de pannes « a aussi affecté notre production de neige fabriquée ».

Des discussions auront lieu avec les autorités « afin de trouver des solutions palliatives, si elles existent, en attendant une mise à niveau du réseau électrique de notre région ». « Nous souhaitons vivement une résolution rapide de la fiabilité du réseau électrique », note Mme Mondor.

Avant Noël, La Presse avait rapporté que plusieurs secteurs de Sutton étaient touchés par des pannes d'électricité une journée sur deux. Mercredi, la ville a de nouveau été plongée dans le noir. « On n’en avait plus depuis deux semaines, on se trouvait presque chanceux », ironise le résidant Mario Vaillancourt.

Selon lui, le problème peut s’expliquer de plusieurs façons. « On entend beaucoup que le réseau n’est plus assez fort avec les nouvelles constructions, ou encore que l’élagage des arbres ne soit pas bien fait, qu’il y a un manque d’investissements. C’est le manque d’entretien sur le réseau, l’enjeu », songe-t-il.

Plusieurs sorties de route ont aussi eu lieu à travers la province. À Rigaud, un véhicule de 53 pieds s’est notamment renversé dans le terre-plein central, causant une fermeture de l’autoroute et des ralentissements. « On a aussi plusieurs accrochages, mais rien de majeur, pas de blessés. Tout était surtout matériel », note l’agente Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Avec André Duchesne