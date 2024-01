Les employés du Front commun travaillant dans le réseau de la santé pourront bénéficier d’une prime bonifiée atteignant jusqu’à 18 % pour les heures défavorables, a appris La Presse. Psychologues et intervenants en centre jeunesse ne sont pas en reste, eux qui verront aussi leurs primes augmentées.

Bonification des primes pour les heures défavorables

Le Front commun a obtenu une augmentation des primes pour les heures défavorables pour les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux. Si l’entente est acceptée, la prime de soir atteindrait désormais 10 %. Elle varie actuellement entre 4 et 8 %. La prime de nuit pourra quant à elle s’établir à 18 %. Elle varie entre 12 et 16 % à l’heure actuelle. Enfin, les primes de fin de semaine, actuellement à 4 %, pourront désormais atteindre 9 %. « Ces gains monétaires importants dans les conventions sectorielles vont s’ajouter aux gains de la table centrale », dit Jessica Goldschleger, vice-présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN). Sur le plan des salaires, le Front commun a obtenu des augmentations de 17,4 % sur cinq ans. Les membres seront appelés à voter sur l’entente entre le 15 janvier et le 19 février prochains. Plus de la moitié d’entre eux devront voter en faveur de l’entente pour qu’elle soit acceptée.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Jessica Goldschleger, vice-présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Rehaussement de la prime en centre jeunesse

Tous les intervenants en centre jeunesse qui travaillent au moins 70 heures par période de deux semaines obtiendront une prime de 10 %. La prime sera plutôt de 7 % pour les employés qui travaillent entre 42 et 70 heures et de 6 % pour ceux travaillant moins de 42 heures. À l’heure actuelle, les intervenants en centre jeunesse touchent plutôt une prime de 4 %, à laquelle s’ajoute une prime de 3 % pour certains secteurs.

Majoration salariale pour les psychologues

Tous les psychologues des réseaux de la santé et de l’éducation obtiendront une majoration salariale de 10 %, peu importe le nombre d’heures travaillées, comme annoncé lors de la conférence de presse du Front commun dimanche. Cette majoration salariale est prise en compte par le régime de retraite, c’est-à-dire qu’elle aura un impact sur la prestation versée aux psychologues au moment de leur retraite. « C’est un grand gain. Le 10 % va être considéré comme du salaire, ce qui n’est pas le cas des primes », dit Mme Goldschleger. Les psychologues qui travaillent cinq jours par semaine bénéficieront d’une prime additionnelle de 6,5 %. Actuellement, les psychologues qui travaillent quatre jours par semaine dans le réseau de la santé obtiennent une prime de 4,1 % et ceux à cinq jours, de 9,6 %.

Création d’une nouvelle prime

Les employés des hébergements pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle auront droit à une nouvelle prime leur étant exclusivement destinée. La prime s’établit à 5 % pour les employés qui travaillent au moins 70 heures par période de deux semaines, à 3 % pour ceux travaillant entre 42 et 70 heures et à 1 % pour ceux travaillant moins de 42 heures. Ces résidences à assistance continue (RAC) accueillent des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme avec un trouble du comportement (TC) ou un trouble grave du comportement (TGC). « Ça faisait longtemps qu’on essayait de mettre en lumière les problématiques et les exigences reliées à ce milieu-là. C’est une bonne nouvelle d’avoir cette reconnaissance », dit Mme Goldschleger.

Remboursement partiel des ordres professionnels

Le gouvernement s’est engagé à rembourser la moitié de la cotisation aux ordres professionnels des travailleurs jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 400 $ pour les employés à temps complet. C’est le cas notamment des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des diététistes-nutritionnistes, des audiologistes, des orthophonistes, des psychologues et des technologistes médicaux, qui devaient jusqu’à présent débourser de leur poche la totalité de la cotisation. « C’est un grand pas, dit Mme Goldschleger. Notre demande initiale, c’était un remboursement intégral, mais ça fait plusieurs négociations qu’on le demandait et il n’y avait jamais eu d’occasion de le rentrer dans la convention collective. C’est maintenant chose faite. » Il n’y a d’ailleurs pas de date de fin à cette mesure. Ce remboursement s’applique également aux employés membres d’un ordre professionnel dans le secteur de l’éducation.

Projets-pilotes dans les secteurs en difficulté

Plusieurs projets-pilotes financés par le gouvernement verront le jour dans les secteurs en difficulté. « On avait fait dans l’ancienne convention des projets-pilotes dans les centres jeunesse, mais là, on les reconduit à la fois dans les centres jeunesse et dans d’autres secteurs en [difficulté] », dit Mme Goldschleger. Des projets auront lieu notamment dans les résidences à assistance continue (RAC) et au Centre intégré pour les troubles de la conduite alimentaire (CITCA) du CHU Sainte-Justine. Des mesures pour diminuer les tâches administratives seront également mises en place dans le secteur de la réadaptation.