Neige, pluie, vent, verglas, grésil… Le cocktail météo qui s’abattra sur le Québec dans les prochaines heures risque de rendre la circulation difficile sur les routes et les trottoirs, ce qui incite la Ville de Montréal à demander à la population d’utiliser les transports en commun pour les déplacements indispensables.

« On invite ceux qui peuvent travailler de la maison à rester chez eux », a demandé Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville, en point de presse mardi au centre-ville.

Du même souffle, il ajoute que plus de 1000 employés municipaux seront à pied d’œuvre dès le début de la tempête hivernale, mardi soir, avec comme « obsession » de rendre les trottoirs praticables dès que possible, surtout aux abords des axes de transport en commun et des services d’urgence.

« On va épandre en quantité massive de la petite roche, ce qu’on appelle de l’abrasif, mais également du fondant, donc du sel, sans lésiner sur les quantités, dit-il. Mais les conditions annoncées sont imposantes : on s’attend à d’abord recevoir de la neige, puis de fortes quantités de pluie, et on verra s’il s’agira de grésil ou de pluie verglaçante. »

Les différents types de précipitations obligeront les responsables municipaux à s’adapter aux conditions changeantes. Les forts vents attendus ainsi que les risques de verglas soulèvent également des craintes quant aux bris de branches, ce qui aurait pour effet de ralentir l’entretien des trottoirs et chaussées.

Il faut jusqu’à huit heures aux équipes d’entretien pour faire le tour de tous les trottoirs de la métropole, souligne M. Sabourin. Cela signifie que certaines portions de trottoirs pourraient être difficilement praticables pendant un certain temps avant le passage des employés municipaux.

Environnement Canada prévoit que les précipitations commenceront dans la grande région de Montréal mardi après-midi, avec près de 15 centimètres de neige et de grésil ainsi que des vents forts. Une période de pluie verglaçante est prévue en fin de nuit ou tôt mercredi matin, avant que les précipitations se changent en pluie.

Hydro-Québec se prépare à d’éventuelles pannes d’électricité en raison de ces prévisions.

« Plus de 400 équipes seront mobilisées et prêtes à intervenir », indique Ouali Fodil, porte-parole de la société d’État.

Su sa page Facebook, Hydro-Québec donne quelques conseils aux citoyens pour se préparer en cas d’interruption de courant.

« Rechargez les piles de vos appareils électroniques afin de pouvoir les utiliser pour travailler ou vous divertir durant la panne. Afin de maintenir la température du réfrigérateur ou du congélateur, prévoyez des collations pour lesquelles vous n’aurez pas à ouvrir les portes des électroménagers. Un congélateur plein gardera la nourriture congelée de 24 à 36 heures si la porte demeure fermée », peut-on y lire.