(Ottawa) Le premier ministre suédois a indiqué que son pays envisageait de se joindre à une brigade de l’OTAN dirigée par le Canada en Lettonie.

Sarah Ritchie La Presse Canadienne

Lors d’un discours prononcé lundi lors d’une conférence sur la sécurité nationale, Ulf Kristersson a déclaré que son gouvernement avait l’intention de fournir un bataillon réduit.

Les forces des bataillons comptent généralement jusqu’à un millier de soldats, tandis que les brigades comptent généralement entre 3000 et 5000 personnes.

Les alliés de l’OTAN ont convenu de faire passer huit groupements tactiques existants en Europe de l’Est de la taille d’une brigade.

Le Canada dirige un groupe de dix autres nations en Lettonie et s’est engagé l’année dernière à ajouter un escadron de chars Leopard 2 à la troupe.

La Suède et la Finlande ont demandé à rejoindre l’OTAN à la suite du début de l’invasion russe en Ukraine début 2022, après des décennies de neutralité. La Finlande a été confirmée comme membre l’année dernière, mais la candidature de la Suède attend toujours l’approbation finale de la Turquie et de la Hongrie.

Le groupement tactique en Lettonie a été créé en 2017 et compte 1700 soldats, dont environ 1000 Canadiens.

Le Canada prévoit plus que doubler sa présence en Lettonie d’ici 2026 pour atteindre 2200 soldats déployés de manière permanente. Il s’agit déjà du plus grand déploiement international du Canada.

Le ministre de la Lettonie de la Défense, Andris Spruds, a publié lundi un message sur le réseau social X pour remercier la Suède pour sa contribution.

« Nous sommes satisfaits de cette décision importante qui, avec l’admission prochaine de la Suède à l’OTAN, constituera un investissement important dans le renforcement de la sécurité régionale et de la défense de la Lettonie », a-t-il écrit.

M. Kristersson a également évoqué dans son discours que la Suède dépenserait cette année 27 milliards de couronnes suédoises supplémentaires pour la défense afin d’atteindre l’objectif de l’OTAN de consacrer 2 % de son PIB à la défense.

« Les dépenses de défense auront doublé entre 2020 et 2024 – et des ressources plus importantes impliquent une plus grande responsabilité pour les utiliser efficacement. Défendre la Suède en temps de guerre est notre tâche déterminante », a-t-il indiqué, selon un texte en anglais du discours mis en ligne par le bureau du premier ministre.

La Suède dans l’attente

Le comité des affaires étrangères de la Turquie a approuvé la candidature de la Suède à l’OTAN le mois dernier, mais elle doit encore obtenir le feu vert de l’assemblée générale turque et la signature du président Recep Tayyip Erdogan.

Tous les membres existants de l’OTAN doivent être d’accord avant qu’un nouveau pays puisse rejoindre l’alliance.

La Turquie et la Hongrie ont toutes deux refusé d’approuver la Suède en juillet dernier lorsque les dirigeants des 31 pays se sont réunis en Lituanie pour son sommet annuel. On ne sait pas exactement quand la ratification pourrait avoir lieu en Hongrie. Certains observateurs ont affirmé que la Hongrie utilise son potentiel droit de veto pour obtenir des concessions de l’Union européenne.

Les responsables hongrois ont maintes fois répété que leur pays ne serait pas le dernier membre de l’OTAN à soutenir la candidature de la Suède. Cependant, le gouvernement n’a pas indiqué ce dont il pourrait avoir besoin de Stockholm pour aller de l’avant.

L’opposition de la Turquie à l’adhésion de la Suède à l’OTAN découle de ses craintes que le pays nordique se montre trop indulgent envers les partisans des militants kurdes et d’autres groupes considérés comme des menaces à la sécurité.

La Suède a renforcé ses lois antiterroristes pour répondre aux problèmes de sécurité et s’est engagée à modifier les dispositions douanières et à prendre des mesures pour mettre en place des voyages européens sans visa pour les citoyens turcs.

Le mois dernier, M. Erdogan a lié l’adhésion de la Suède à l’OTAN aux efforts d’Ankara pour acheter des avions de combat F-16 de fabrication américaine. Le dirigeant a également appelé le Canada et les autres alliés de l’OTAN à lever l’embargo sur les armes contre la Turquie.

L’administration du président américain Joe Biden soutient la demande turque de F-16, mais au sein du Congrès américain, il existe une forte opposition à la vente d’armes à la Turquie. La Turquie souhaite acheter 40 nouveaux avions de combat F-16 et des kits de modernisation pour sa flotte existante.

Avec l’Associated Press