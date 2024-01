La police de l’État de New York avait annoncé qu’une personne était morte et 11 autres étaient blessées, après l’accident de l’autocar touristique de Skyway Coach Line survenu sur l’autoroute 87.

PHOTO WTEN-TV, ARCHIVES VIA ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Affaires Mondiales Canada a confirmé qu’un citoyen canadien avait péri dans un accident d’autocar survenu vendredi à Lake George, dans l’État de New York.

La Presse Canadienne

L’agence dit être au courant que deux autres Canadiens avaient été blessés dans l’accident. Elle tente de se faire confirmer si c’est aussi le cas pour d’autres Canadiens.

La police de l’État de New York avait annoncé qu’une personne était morte et 11 autres étaient blessées, après l’accident de l’autocar touristique de Skyway Coach Line survenu sur l’autoroute 87. Le véhicule, parti de Montréal, se dirigeait vers New York.

Les autorités de l’État de New York ont affirmé que la plupart des 23 occupants se trouvant à bord d’un autocar étaient des citoyens canadiens. Toutefois, au moins deux passagers étaient des citoyens suisses.

Les blessés, dont une personne présentant des blessures importantes, selon la police, ont été transportés vers les hôpitaux voisins.

Affaires mondiales dit procurer de l’aide consulaire à la famille de la victime, mais refuse de donner de plus amples informations pour des raisons de confidentialité.