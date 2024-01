Établissements de santé Entente d’équité salariale pour des milliers d’employées de bureau

(Montréal) Une entente, attendue depuis plusieurs années, est finalement intervenue entre le Conseil du trésor et trois grands syndicats concernant l’équité salariale pour des milliers d’employées de bureau et de l’administration dans les établissements de santé et de services sociaux.