(Saskatoon) L’avocat canadien Dennis Edney, qui a joué un rôle crucial dans la libération d’Omar Khadr, un jeune homme détenu à Guantanamo Bay, est mort à l’âge de 77 ans.

Kelly Geraldine Malone La Presse Canadienne

Une notice nécrologique publiée dans le quotidien Edmonton Journal indique que M. Edney souffrait de démence et qu’il est décédé samedi.

Ce joueur de soccer devenu avocat réputé a passé plus d’une décennie à défendre Omar Khadr, notamment dans trois affaires portées devant la Cour suprême du Canada, qui ont finalement conduit à sa libération en 2015.

« Dennis était un grand avocat et ami. Au cours de toutes mes années dans la profession juridique, je n’ai jamais rencontré d’avocat aussi dévoué à ses clients », a déclaré le juge Nathan Whitling de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, qui faisait partie de l’équipe juridique de M. Khadr avec M. Edney.

M. Edney est né à Dundee, une ville côtière de l’est de l’Écosse. Un profil de M. Edney publié dans un tabloïd écossais en 2012 indiquait qu’il était le fils d’un chauffeur de camion.

« Ce qui a fait de moi un combattant qui affronte des gouvernements, c’est mon propre caractère écossais. Nous n’aimons pas voir l’opprimé se faire prendre pour cible », avait dit M. Edney au Daily Record.

Il a quitté la maison familiale à 17 ans et est devenu un joueur de soccer professionnel de bas niveau à San Francisco. Il a également été chauffeur de camion et charpentier avant de se tourner vers le droit et d’aller à l’Université de Northumbria, en Angleterre.

M. Edney avait près de 40 ans en 1987, lorsqu’il est devenu avocat spécialisé en droit criminel et a fait du Canada son domicile permanent. Sa notice nécrologique indique qu’il a élu domicile à Edmonton pendant la majeure partie des 45 dernières années.

« Dennis a mis son cœur et son âme dans tout. Sa pratique juridique reflétait sa passion pour la justice et son esprit indomptable », indique la notice nécrologique.

La pratique juridique de M. Edney s’est concentrée sur le droit pénal et les droits de la personne et il a comparu à plusieurs reprises devant la Cour suprême du Canada. M. Edney et M. Whitling ont été largement célébrés comme des exemples de travail pro bono-ou non rémunéré. Il a été l’un des co-récipiendaires du Prix Justice Pro Bono national de 2008.

Un dossier marquant

M. Edney est devenu un irritant constant pour les fonctionnaires d’Ottawa lorsqu’il a pris en charge la représentation juridique du jeune détenu de Guantanamo Bay, interpellant souvent le premier ministre de l’époque, Stephen Harper, et son gouvernement conservateur.

« M. Harper n’aime pas les musulmans », a déclaré M. Edney en 2015 après une audience à la Cour suprême.

M. Khadr, né à Toronto, avait 15 ans lorsqu’il a été capturé par les troupes américaines en 2002 à la suite d’un échange de tirs dans un complexe présumé d’Al-Qaïda en Afghanistan, qui a entraîné la mort d’un soldat des forces spéciales américaines. M. Khadr a été accusé d’avoir lancé la grenade qui a tué le soldat.

PHOTO HO, ARCHIVES REUTERS Le jeune Omar Khadr

M. Edney a raconté qu’il avait appelé la famille de M. Khadr à Toronto pour lui demander si elle avait une représentation juridique, lorsque le garçon a été initialement détenu. M. Edney s’est rendu à Guantanamo et a rencontré M. Khadr, qu’il a décrit comme brisé et renfermé.

M. Khadr a soutenu plus tard qu’il avait plaidé coupable pour sortir de Guantanamo Bay, où il était le plus jeune détenu. Une décision de la Cour suprême du Canada a par la suite révélé que les responsables du renseignement canadien avaient obtenu des preuves de M. Khadr dans des « circonstances oppressives », telles que la privation de sommeil, lors d’interrogatoires à Guantanamo Bay en 2003, puis avaient partagé ces preuves avec des responsables américains.

Le gouvernement canadien fournira plus tard un règlement de 10,5 millions et des excuses pour la violation des droits constitutionnels de M. Khadr.

M. Edney a été nommé avocat consultant étranger par le Pentagone américain pour participer à la défense juridique de M. Khadr à la base navale de Cuba. Il a continué à représenter le jeune homme lorsque M. Khadr est revenu au Canada en 2012 pour purger le reste de sa peine.

Lorsque M. Khadr a été libéré sous caution trois ans plus tard, il a emménagé avec M. Edney et la femme de l’avocat.

Patricia Edney a dit peu après à la CBC que M. Khadr était le bienvenu chez eux et qu’il pouvait y rester aussi longtemps qu’« il le souhaitait ».

La notice nécrologique indique que l’avocat et sa femme étaient des âmes sœurs depuis le début. Ils se sont rencontrés en 1986 et se sont mariés six semaines plus tard.

Le témoin de leur mariage a prédit à Patricia Edney que la vie ne serait jamais ennuyeuse, selon la notice.

Le couple a eu deux fils, Cameron et Duncan. M. Edney adorait parler à table, aller dans les arénas de hockey et les pistes de ski, ainsi que gâter les chiens de la famille, indique aussi la notice.

« Sa passion ultime et durable était la famille. »